https://sarabic.ae/20250125/إسرائيل-تفرج-عن-200-فلسطيني-في-إطار-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1097144602.html
إسرائيل تفرج عن 200 فلسطيني في إطار صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
إسرائيل تفرج عن 200 فلسطيني في إطار صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنه جرى الإفراج عن 200 أسير فلسطيني مقابل 4 مجندات إسرائيليات أفرجت "حماس" عنهن في إطار صفقة تبادل الأسرى، لتكتمل بذلك... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T13:22+0000
2025-01-25T13:22+0000
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العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل أفرجت عن 200 أسير فلسطيني بينهم 114 أسيرا أمنيا جرى نقلهم من سجن عوفر إلى رام الله و70 سيتم إبعادهم إلى مصر و16 إلى قطاع غزة".وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطينيين، التابع لحركة "حماس"، عن وجود "خلل" في أسماء عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنه، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250125/حماس-تبلغ-مصر-وقطر-أن-أربيل-يهود-على-قيد-الحياة-وسيتم-الإفراج-عنها-السبت-المقبل-1097141859.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
إسرائيل تفرج عن 200 فلسطيني في إطار صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنه جرى الإفراج عن 200 أسير فلسطيني مقابل 4 مجندات إسرائيليات أفرجت "حماس" عنهن في إطار صفقة تبادل الأسرى، لتكتمل بذلك الدفعة الثانية من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين الطرفين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل أفرجت عن 200 أسير فلسطيني بينهم 114 أسيرا أمنيا جرى نقلهم من سجن عوفر إلى رام الله و70 سيتم إبعادهم إلى مصر و16 إلى قطاع غزة".
ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، اليوم السبت، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".
وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطينيين، التابع لحركة "حماس"، عن وجود "خلل"
في أسماء عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنه، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.
وكانت حركة حماس
، قد أعلنت عزمها الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل
.