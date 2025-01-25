https://sarabic.ae/20250125/إسرائيل-تفرج-عن-200-فلسطيني-في-إطار-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1097144602.html

إسرائيل تفرج عن 200 فلسطيني في إطار صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

إسرائيل تفرج عن 200 فلسطيني في إطار صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنه جرى الإفراج عن 200 أسير فلسطيني مقابل 4 مجندات إسرائيليات أفرجت "حماس" عنهن في إطار صفقة تبادل الأسرى، لتكتمل بذلك... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T13:22+0000

2025-01-25T13:22+0000

2025-01-25T13:22+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل أفرجت عن 200 أسير فلسطيني بينهم 114 أسيرا أمنيا جرى نقلهم من سجن عوفر إلى رام الله و70 سيتم إبعادهم إلى مصر و16 إلى قطاع غزة".وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطينيين، التابع لحركة "حماس"، عن وجود "خلل" في أسماء عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنه، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.

https://sarabic.ae/20250125/حماس-تبلغ-مصر-وقطر-أن-أربيل-يهود-على-قيد-الحياة-وسيتم-الإفراج-عنها-السبت-المقبل-1097141859.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى