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إعلام: القيادة السياسية توعز للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان
إعلام: القيادة السياسية توعز للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القيادة السياسية أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بالبقاء في القطاع الشرقي من لبنان حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T11:49+0000
2025-01-24T11:49+0000
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وقالت الهيئة في تقرير إن المستوى السياسي أوعز للجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، بعدم الانسحاب في هذه المرحلة من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، رغم انتهاء الفترة التجريبية لوقف إطلاق النار البالغة 60 يوما، والتي تنتهي يوم الأحد.ويعتزم الجيش الإسرائيلي بناء مواقع استيطانية بالقرب من التجمعات السكانية الإسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان، وإجراء إصلاحات للحدود في منطقة المطلة.وكتب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان في منشور عبر منصة "إكس": "غير مسموح للجيش الإسرائيلي بمغادرة لبنان يوم الأحد. لقد انتهك الجانب اللبناني الاتفاق".ومع ورود تقارير إسرائيلية تفيد بأن الانسحاب لن يحصل، حذر "حزب الله" من أن "أي انتهاك لمهلة الستين يوما يعتبر خرقا صارخا للاتفاق وانتهاكا لسيادة لبنان ودخول الاحتلال إلى فصل جديد يتطلب من الدولة التعامل معه من خلال كافة الوسائل والأساليب والمواثيق الدولية لعودة الأراضي وتحريرها من براثن الاحتلال".
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

إعلام: القيادة السياسية توعز للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان

11:49 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القيادة السياسية أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بالبقاء في القطاع الشرقي من لبنان حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر 60 يوما.
وقالت الهيئة في تقرير إن المستوى السياسي أوعز للجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، بعدم الانسحاب في هذه المرحلة من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، رغم انتهاء الفترة التجريبية لوقف إطلاق النار البالغة 60 يوما، والتي تنتهي يوم الأحد.
وأوضح التقرير أنه في القطاع الغربي، بدأ الجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن الرسالة التي تم نقلها إلى كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي هي أن إسرائيل تجري محادثات مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الوقت حتى الانسحاب الكامل من لبنان، وهي فترة زمنية تتراوح بين أيام وأسابيع.
ويعتزم الجيش الإسرائيلي بناء مواقع استيطانية بالقرب من التجمعات السكانية الإسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان، وإجراء إصلاحات للحدود في منطقة المطلة.
تداعيات القصف الإسرائيلي في صور، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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09:22 GMT
وكتب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان في منشور عبر منصة "إكس": "غير مسموح للجيش الإسرائيلي بمغادرة لبنان يوم الأحد. لقد انتهك الجانب اللبناني الاتفاق".

وادعى أنه "لا يوجد انتشار حقيقي للجيش اللبناني على طول الحدود، وهو غير قادر على السيطرة على حزب الله أو نزع سلاحه"، معتبرا أن "الانسحاب في هذه الظروف خطأ فادح يعرض سكان الشمال للخطر".

ومع ورود تقارير إسرائيلية تفيد بأن الانسحاب لن يحصل، حذر "حزب الله" من أن "أي انتهاك لمهلة الستين يوما يعتبر خرقا صارخا للاتفاق وانتهاكا لسيادة لبنان ودخول الاحتلال إلى فصل جديد يتطلب من الدولة التعامل معه من خلال كافة الوسائل والأساليب والمواثيق الدولية لعودة الأراضي وتحريرها من براثن الاحتلال".
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