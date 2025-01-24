https://sarabic.ae/20250124/رئيس-بلدية-ميس-الجبل-55-من-البلدة-دمر-بالكامل-وننتظر-توجيهات-الجيش-اللبناني-1097106569.html
رئيس بلدية ميس الجبل: إسرائيل دمرت 55% من البلدة بالكامل وننتظر توجيهات الجيش اللبناني
رئيس بلدية ميس الجبل: إسرائيل دمرت 55% من البلدة بالكامل وننتظر توجيهات الجيش اللبناني
سبوتنيك عربي
كشف رئيس بلدية ميس الجبل، عبد المنعم شقير، عن أن نسبة الدمار الكلي في البلدة بلغت حوالي 55%، مؤكدًا أنهم في انتظار توجيهات قيادة الجيش اللبناني لدخول البلدة. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، يوم الخميس، قال شقير إن "الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن قصف البلدات الحدودية، حيث استمر الدمار الممنهج للبنى التحتية حتى خلال فترة الهدنة".وأوضح شقير أن السلطات المحلية تنتظر توجيهات من قيادة الجيش اللبناني بسبب مخلفات القصف الإسرائيلي، بما في ذلك الركام والصواريخ والقنابل غير المنفجرة.كما حذر من خطر المنازل المفخخة التي زرعها الجيش الإسرائيلي خلال توغله في البلدة، إضافة إلى احتمالية وجود قنابل عنقودية وألغام في الطرق الرئيسية والفرعية. وأكد شقير دعم السلطات اللبنانية لتقديم شكوى ضد إسرائيل أمام المرجعيات القضائية الدولية، لكنه شدد على أن إسرائيل لم تلتزم بأي من القوانين الدولية والإنسانية.وكان "حزب الله" قد أشار، أمس الخميس، إلى قرب انتهاء فترة الـ 60 يوما المخصصة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من أي تأجيل لانسحاب إسرائيل، مطالبًا الحكومة اللبنانية بالضغط على الدول الراعية للاتفاق لضمان تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني.وأكد حزب الله أن أي تجاوز للمهلة المحددة يُعد خرقا فاضحا للاتفاق وانتهاكا للسيادة اللبنانية، داعيًا الدولة اللبنانية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة الأرض من الاحتلال.
https://sarabic.ae/20250123/لبنان-يعلق-على-طلب-إسرائيل-تأجيل-انسحابها-من-لبنان-1097088723.html
https://sarabic.ae/20250124/تقرير-إسرائيل-تنسق-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-مع-إدارة-ترامب-1097096074.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
رئيس بلدية ميس الجبل: إسرائيل دمرت 55% من البلدة بالكامل وننتظر توجيهات الجيش اللبناني
09:22 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 24.01.2025)
حصري
كشف رئيس بلدية ميس الجبل، عبد المنعم شقير، عن أن نسبة الدمار الكلي في البلدة بلغت حوالي 55%، مؤكدًا أنهم في انتظار توجيهات قيادة الجيش اللبناني لدخول البلدة.
بيروت - سبوتنيك. في حديثه لوكالة "سبوتنيك
"، يوم الخميس، قال شقير إن "الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن قصف البلدات الحدودية، حيث استمر الدمار الممنهج للبنى التحتية حتى خلال فترة الهدنة".
وأضاف: "بلغت نسبة الدمار الكلي في ميس الجبل حوالي 55%، مع تدمير 1200 مبنى بالكامل، و1800 مبنى جزئيا، من أصل 4800 وحدة سكنية، حيث تعرضت 2000 وحدة سكنية للدمار الكلي". لافتًا إلى تعرض المنشآت الحيوية مثل المستشفى الحكومي والسراي والمدارس لدمار كبير.
وأوضح شقير أن السلطات المحلية تنتظر توجيهات من قيادة الجيش اللبناني بسبب مخلفات القصف الإسرائيلي، بما في ذلك الركام والصواريخ والقنابل غير المنفجرة.
كما حذر من خطر المنازل المفخخة التي زرعها الجيش الإسرائيلي خلال توغله في البلدة، إضافة إلى احتمالية وجود قنابل عنقودية وألغام في الطرق الرئيسية والفرعية.
وأشار شقير إلى القلق المتزايد لدى السلطات المحلية وأهالي القرى الجنوبية بسبب استخدام الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض المحرم دوليًا في القصف، ما أدى إلى تلوث الأراضي الزراعية والمياه في المنطقة.
وأكد شقير دعم السلطات اللبنانية لتقديم شكوى ضد إسرائيل
أمام المرجعيات القضائية الدولية، لكنه شدد على أن إسرائيل لم تلتزم بأي من القوانين الدولية والإنسانية.
وكان "حزب الله" قد أشار، أمس الخميس، إلى قرب انتهاء فترة الـ 60 يوما المخصصة للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرًا من أي تأجيل لانسحاب إسرائيل، مطالبًا الحكومة اللبنانية بالضغط على الدول الراعية للاتفاق لضمان تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني.
وأكد حزب الله
أن أي تجاوز للمهلة المحددة يُعد خرقا فاضحا للاتفاق وانتهاكا للسيادة اللبنانية، داعيًا الدولة اللبنانية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة الأرض من الاحتلال.