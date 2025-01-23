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لبنان يعلق على طلب إسرائيل تأجيل انسحابها من لبنان
لبنان يعلق على طلب إسرائيل تأجيل انسحابها من لبنان
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل أبلغت قوات اليونيفيل والولايات المتحدة الأمريكية، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان لتدمير بنى تحتية لـ"حزب الله".وتابعت: "قرار بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بيد المستوى السياسي". وتعليقا على ذلك، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه، مشيرا إلى أن الجيش انتشر في كل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل ومستعد للانتشار في جميع مناطق التراب اللبناني. ويأتي ذلك قبل أيام من انتهاء مهلة الـ 60 يوما لاتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله"، التي تنتهي في الـ 26 من الشهر الجاري.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني وما زال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما البعض بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20250123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مواصلة-أنشطته-في-جنوب-لبنان-1097071033.html
https://sarabic.ae/20250123/وزير-الخارجية-السعودي-نقف-مع-لبنان-ومتفائلون-بمستقبله-1097083041.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

لبنان يعلق على طلب إسرائيل تأجيل انسحابها من لبنان

19:42 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 19:58 GMT 23.01.2025)
© Getty Images / Anadolu / Contributorقوات اليونيفيل في لبنان
قوات اليونيفيل في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل أبلغت قوات اليونيفيل والولايات المتحدة الأمريكية، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان لتدمير بنى تحتية لـ"حزب الله".
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تواصل عملها في جنوب لبنان لحماية أمننا
11:15 GMT
وتابعت: "قرار بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بيد المستوى السياسي".
وتعليقا على ذلك، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه، مشيرا إلى أن الجيش انتشر في كل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل ومستعد للانتشار في جميع مناطق التراب اللبناني.
ويأتي ذلك قبل أيام من انتهاء مهلة الـ 60 يوما لاتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله"، التي تنتهي في الـ 26 من الشهر الجاري.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله
16:38 GMT
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني وما زال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما البعض بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
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