https://sarabic.ae/20250123/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مواصلة-أنشطته-في-جنوب-لبنان-1097071033.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة أنشطته في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة أنشطته في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن قوات اللواء السابع بقيادة الفرقة 91 تواصل أنشطتها في جنوب لبنان من أجل "حماية أمن إسرائيل". 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T11:15+0000
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وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه يتصرف وفقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار، مؤكدا العثور على أسلحة في جنوب لبنان تشمل صواريخ وقنابل يدوية وبنادق تمت مصادرتها أو تدميرها.وأكد أنه "مستمر في تنفيذ المهام وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار والعمل ضد أي تهديد للأمن القومي الإسرائيلي".يأتي ذلك غداة استكمال إسرئيل بناء الجدار الأسمنتي، على طول الخط الأزرق الفاصل مع لبنان، بدءا من منطقة يارين وصولا إلى الضهيرة.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن القوات الإسرائيلية صعدت اليوم من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة في القرى الحدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون.وأضافت الوكالة: "أنهى العدو بناء الجدار الأسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة".وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، تمسك بلاده بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها المحتلة.وقال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".وأوضح أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف أطلاق النار ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة أنشطته في جنوب لبنان
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن قوات اللواء السابع بقيادة الفرقة 91 تواصل أنشطتها في جنوب لبنان من أجل "حماية أمن إسرائيل".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه يتصرف وفقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار، مؤكدا العثور على أسلحة في جنوب لبنان تشمل صواريخ وقنابل يدوية وبنادق تمت مصادرتها أو تدميرها.
وأكد أنه "مستمر في تنفيذ المهام وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار والعمل ضد أي تهديد للأمن القومي الإسرائيلي".
يأتي ذلك غداة استكمال إسرئيل بناء الجدار الأسمنتي
، على طول الخط الأزرق الفاصل مع لبنان، بدءا من منطقة يارين وصولا إلى الضهيرة.
وذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام، أن القوات الإسرائيلية صعدت اليوم من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة في القرى الحدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون.
وأضافت الوكالة: "أنهى العدو بناء الجدار الأسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة".
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، تمسك بلاده بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها المحتلة.
وقال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية
من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
وأوضح أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف أطلاق النار ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني
والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.