https://sarabic.ae/20250112/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نسمح-للضفة-الغربية-بأن-تتحول-إلى-جنوب-لبنان-1096730191.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للضفة الغربية بأن تتحول إلى جنوب لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للضفة الغربية بأن تتحول إلى جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
صرح يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تسمح للضفة الغربية بأن تتحول إلى جنوب لبنان أو قطاع غزة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T16:25+0000
2025-01-12T16:25+0000
2025-01-12T16:25+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_0:27:1633:946_1920x0_80_0_0_aab0e33f712162c89d41dd670c100dc2.jpg
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس خلال زيارته للضفة الغربية، بأن بلاده لن تسمح بتحول الضفة إلى غزة أو جنوب لبنان.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "من يمارس الإرهاب كما في غزة سنتعامل معه كما في غزة"، مضيفا "سنتخذ إجراءات لقطع أذرع الأخطبوط الإيراني في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده "تستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضفة الغربية".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن يسرائيل كاتس خلال لقائه برؤساء البلديات في الضفة الغربية أن إسرائيل تشهد تهديدا متصاعدا لمستوطني الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقصد به "طوفان الأقصى" او العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس".والاثنين الماضي، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.وخلال الاجتماع، صادق نتنياهو على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية، حسبما أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو، فإن تلك العمليات تشمل "إجراءات إضافية هجومية ودفاعية" في الضفة الغربية، وتتضمن أيضا القبض على منفذي عمليات ضد إسرائيل وتقديمهم للعدالة.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة مسببة في حصيلة ضحايا تتجاوز 150 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20250106/نتنياهو-بعد-هجوم-الضفة-الغربية-سنقدم-القتلة-الحقراء-للعدالة---عاجل-1096518778.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_182:0:1633:1088_1920x0_80_0_0_3270d14ef55b7813e1840d7784c08d93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للضفة الغربية بأن تتحول إلى جنوب لبنان
صرح يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تسمح للضفة الغربية بأن تتحول إلى جنوب لبنان أو قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس خلال زيارته للضفة الغربية، بأن بلاده لن تسمح بتحول الضفة إلى غزة أو جنوب لبنان.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "من يمارس الإرهاب كما في غزة سنتعامل معه كما في غزة"، مضيفا "سنتخذ إجراءات لقطع أذرع الأخطبوط الإيراني في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده "تستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضفة الغربية".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن يسرائيل كاتس خلال لقائه برؤساء البلديات في الضفة الغربية أن إسرائيل تشهد تهديدا متصاعدا لمستوطني الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي
يستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقصد به "طوفان الأقصى" او العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس".
والاثنين الماضي، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وخلال الاجتماع، صادق نتنياهو على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية، حسبما أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو، فإن تلك العمليات تشمل "إجراءات إضافية هجومية ودفاعية" في الضفة الغربية
، وتتضمن أيضا القبض على منفذي عمليات ضد إسرائيل وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة مسببة في حصيلة ضحايا تتجاوز 150 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.