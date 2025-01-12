https://sarabic.ae/20250112/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نسمح-للضفة-الغربية-بأن-تتحول-إلى-جنوب-لبنان-1096730191.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للضفة الغربية بأن تتحول إلى جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للضفة الغربية بأن تتحول إلى جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

صرح يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تسمح للضفة الغربية بأن تتحول إلى جنوب لبنان أو قطاع غزة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T16:25+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن يسرائيل كاتس خلال زيارته للضفة الغربية، بأن بلاده لن تسمح بتحول الضفة إلى غزة أو جنوب لبنان.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "من يمارس الإرهاب كما في غزة سنتعامل معه كما في غزة"، مضيفا "سنتخذ إجراءات لقطع أذرع الأخطبوط الإيراني في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده "تستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر في الضفة الغربية".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن يسرائيل كاتس خلال لقائه برؤساء البلديات في الضفة الغربية أن إسرائيل تشهد تهديدا متصاعدا لمستوطني الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقصد به "طوفان الأقصى" او العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس".والاثنين الماضي، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا لتقييم الأوضاع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.وخلال الاجتماع، صادق نتنياهو على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية، حسبما أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو، فإن تلك العمليات تشمل "إجراءات إضافية هجومية ودفاعية" في الضفة الغربية، وتتضمن أيضا القبض على منفذي عمليات ضد إسرائيل وتقديمهم للعدالة.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة مسببة في حصيلة ضحايا تتجاوز 150 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

https://sarabic.ae/20250106/نتنياهو-بعد-هجوم-الضفة-الغربية-سنقدم-القتلة-الحقراء-للعدالة---عاجل-1096518778.html

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