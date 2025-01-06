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نتنياهو بعد هجوم الضفة الغربية: سنقدم "القتلة الحقراء" للعدالة
نتنياهو بعد هجوم الضفة الغربية: سنقدم "القتلة الحقراء" للعدالة
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مقتل 3 إسرائيليين، في هجوم إرهابي بالضفة الغربية، اليوم الاثنين. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T09:25+0000
2025-01-06T09:37+0000
بنيامين نتنياهو
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وقال: "سنصل إلى القتلة الحقراء وسنقدمهم للعدالة، مع كل من ساعدهم، ولن يفلت أحد من العقاب"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع نتنياهو متوعدا: "سنصل إلى القتلة ونصفي حسابنا معهم، ولن يفر أحد منهم".وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 3 أشخاص قُتلوا في هجوم إطلاق نار بالقرب من فندق في شمال الضفة الغربية، فيما أفاد رئيس الهيئة، إيلي بين، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، بمن فيهم سائق حافلة يبلغ من العمر 63 عاما.وقالت قوات الجيش الإسرائيلي في بيان، إنها تبحث عن مرتكبي الهجوم، إذ أقيمت حواجز على الطرق في محيط الهجوم، وحاصرت عددا من القرى. وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على حافلة ومركبات مدنية، ووقع الهجوم بالقرب من كدوميم.وصرح مصدر عسكري أن فلسطينيين اثنين على الأقل نفذا هجوم إطلاق نار مميتا في قرية الفندق بالضفة الغربية. وأطلق منفذو الهجوم النار على حافلة وسيارتين كانتا تسيران على الطريق رقم "55"، الذي يمر عبر القرية، قبل أن يلوذا بالفرار من مكان الحادث في سيارة. وأرسل الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من قواته للبحث عن المسلحين.
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو بعد هجوم الضفة الغربية: سنقدم "القتلة الحقراء" للعدالة

09:25 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 06.01.2025)
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مقتل 3 إسرائيليين، في هجوم إرهابي بالضفة الغربية، اليوم الاثنين.
وقال: "سنصل إلى القتلة الحقراء وسنقدمهم للعدالة، مع كل من ساعدهم، ولن يفلت أحد من العقاب"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع نتنياهو متوعدا: "سنصل إلى القتلة ونصفي حسابنا معهم، ولن يفر أحد منهم".
وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 3 أشخاص قُتلوا في هجوم إطلاق نار بالقرب من فندق في شمال الضفة الغربية، فيما أفاد رئيس الهيئة، إيلي بين، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، بمن فيهم سائق حافلة يبلغ من العمر 63 عاما.
وقالت قوات الجيش الإسرائيلي في بيان، إنها تبحث عن مرتكبي الهجوم، إذ أقيمت حواجز على الطرق في محيط الهجوم، وحاصرت عددا من القرى.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على حافلة ومركبات مدنية، ووقع الهجوم بالقرب من كدوميم.
وصرح مصدر عسكري أن فلسطينيين اثنين على الأقل نفذا هجوم إطلاق نار مميتا في قرية الفندق بالضفة الغربية.
وأطلق منفذو الهجوم النار على حافلة وسيارتين كانتا تسيران على الطريق رقم "55"، الذي يمر عبر القرية، قبل أن يلوذا بالفرار من مكان الحادث في سيارة.
وأرسل الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من قواته للبحث عن المسلحين.
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