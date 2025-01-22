https://sarabic.ae/20250122/وكالة-إسرائيل-أنهت-بناء-الجدار-الأسمنتي-على-طول-الحدود-مع-لبنان-1097037207.html
وكالة: إسرائيل أنهت بناء الجدار الأسمنتي على طول الحدود مع لبنان
وكالة: إسرائيل أنهت بناء الجدار الأسمنتي على طول الحدود مع لبنان
سبوتنيك عربي
أكملت إسرئيل، اليوم الأربعاء، بناء الجدار الأسمنتي على طول الخط الأزرق الفاصل مع لبنان، بدءا من منطقة يارين وصولا إلى الضهيرة. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن القوات الإسرائيلية صعدت اليوم من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة في القرى الحدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون.وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أكد في وقت سابق، تمسك بلاده بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها المحتلة.وقال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250118/الرئيس-اللبناني-يطالب-إسرائيل-بالانسحاب-من-جنوب-لبنان-بحلول-الـ26-من-الشهر-الجاري-1096903570.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
وكالة: إسرائيل أنهت بناء الجدار الأسمنتي على طول الحدود مع لبنان
أكملت إسرئيل، اليوم الأربعاء، بناء الجدار الأسمنتي على طول الخط الأزرق الفاصل مع لبنان، بدءا من منطقة يارين وصولا إلى الضهيرة.
وذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام، أن القوات الإسرائيلية صعدت اليوم من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة في القرى الحدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون.
وأضافت الوكالة: "أنهى العدو بناء الجدار الأسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة".
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أكد في وقت سابق، تمسك بلاده بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها المحتلة.
وقال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية
من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
وأوضح أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف أطلاق النار ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني
والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.