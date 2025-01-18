https://sarabic.ae/20250118/الرئيس-اللبناني-يطالب-إسرائيل-بالانسحاب-من-جنوب-لبنان-بحلول-الـ26-من-الشهر-الجاري-1096903570.html
الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول الـ26 من الشهر الجاري
الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول الـ26 من الشهر الجاري
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية، ولا سيما لجهة تفجير المنازل، يناقض كليًا ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار". 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T11:41+0000
2025-01-18T11:41+0000
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وخلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)"،لافتًا إلى أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية يعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني".ونوّه عون بـ"دور القوات الدولية العاملة في الجنوب وصمود أفرادها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت مراكزها"، مشددًا على التنسيق الكامل القائم بينها وبين الجيش اللبناني.وأثار الرئيس اللبناني مسألة إحراق اسرائيل للأراضي المزروعة في الجنوب، متمنيًا مساعدة الأمم المتحدة، ولاسيما منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) للمزارعين من أجل استصلاح الأراضي وجعلها جاهزة للاستثمار مجددا.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
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أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول الـ26 من الشهر الجاري
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية، ولا سيما لجهة تفجير المنازل، يناقض كليًا ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار".
وخلال استقباله
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)"،لافتًا إلى أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية يعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني".
ونوّه عون بـ"دور القوات الدولية العاملة في الجنوب وصمود أفرادها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت مراكزها"، مشددًا على التنسيق الكامل القائم بينها وبين الجيش اللبناني.
وأثار الرئيس اللبناني مسألة إحراق اسرائيل للأراضي المزروعة في الجنوب، متمنيًا مساعدة الأمم المتحدة، ولاسيما منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) للمزارعين من أجل استصلاح الأراضي وجعلها جاهزة للاستثمار مجددا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد وصل إلى قصر بعبدا صباح اليوم، حيث هنأ الرئيس اللبناني جوزيف عون، على انتخابه رئيسا للبلاد، مشيرًا إلى أن هذا الحدث أعاد الأمل إلى نفوس اللبنانيين وأصدقائهم في العالم.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني
والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.