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‌‏الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول الـ26 من الشهر الجاري
‌‏الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول الـ26 من الشهر الجاري
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية، ولا سيما لجهة تفجير المنازل، يناقض كليًا ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار". 18.01.2025, سبوتنيك عربي
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وخلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)"،لافتًا إلى أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية يعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني".ونوّه عون بـ"دور القوات الدولية العاملة في الجنوب وصمود أفرادها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت مراكزها"، مشددًا على التنسيق الكامل القائم بينها وبين الجيش اللبناني.وأثار الرئيس اللبناني مسألة إحراق اسرائيل للأراضي المزروعة في الجنوب، متمنيًا مساعدة الأمم المتحدة، ولاسيما منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) للمزارعين من أجل استصلاح الأراضي وجعلها جاهزة للاستثمار مجددا.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250117/ماكرون-من-بيروت-سنواصل-مساندة-لبنان-ليتمتع-بالسيادة-على-كامل-أراضيه---عاجل--1096870822.html
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أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‌‏الرئيس اللبناني يطالب إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول الـ26 من الشهر الجاري

11:41 GMT 18.01.2025
© Getty Images / Anadolu الرئيس اللبناني، جوزيف عون
 الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Getty Images / Anadolu
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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية، ولا سيما لجهة تفجير المنازل، يناقض كليًا ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار".
وخلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)"،لافتًا إلى أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية يعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني".
ونوّه عون بـ"دور القوات الدولية العاملة في الجنوب وصمود أفرادها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت مراكزها"، مشددًا على التنسيق الكامل القائم بينها وبين الجيش اللبناني.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
ماكرون من بيروت: سنواصل مساندة لبنان ليتمتع بالسيادة على كامل أراضيه
أمس, 12:46 GMT
وأثار الرئيس اللبناني مسألة إحراق اسرائيل للأراضي المزروعة في الجنوب، متمنيًا مساعدة الأمم المتحدة، ولاسيما منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) للمزارعين من أجل استصلاح الأراضي وجعلها جاهزة للاستثمار مجددا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد وصل إلى قصر بعبدا صباح اليوم، حيث هنأ الرئيس اللبناني جوزيف عون، على انتخابه رئيسا للبلاد، مشيرًا إلى أن هذا الحدث أعاد الأمل إلى نفوس اللبنانيين وأصدقائهم في العالم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
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