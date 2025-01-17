https://sarabic.ae/20250117/ماكرون-من-بيروت-سنواصل-مساندة-لبنان-ليتمتع-بالسيادة-على-كامل-أراضيه---عاجل--1096870822.html

ماكرون من بيروت: سنواصل مساندة لبنان ليتمتع بالسيادة على كامل أراضيه

ماكرون من بيروت: سنواصل مساندة لبنان ليتمتع بالسيادة على كامل أراضيه

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام بلاده بدعم لبنان في مواجهة التحديات التي تعصف به، مشدداً على أهمية تحقيق السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T12:46+0000

2025-01-17T12:46+0000

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جاء ذلك في تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة.وأشاد ماكرون بجهود القيادة اللبنانية، قائلاً: "أنتم تضعون لبنان على الطريق الصحيح للتعافي، وقد نجحتم في إنهاء الفراغ السياسي الذي عانت منه البلاد".ودعا الرئيس الفرنسي المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه لبنان، لا سيما في ما يتعلق بإعادة المهجرين اللبنانيين بسبب الحرب، وإعادة بناء المنشآت المدمرة، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تضررت بشكل كبير.وختم ماكرون تصريحاته بتجديد دعم فرنسا للشعب اللبناني، قائلاً: "فرنسا تقف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات العصيبة وستواصل تقديم الدعم لضمان مستقبل مستقر ومزدهر".

https://sarabic.ae/20241022/فرنسا-تنظم-مؤتمرا-دوليا-لدعم-لبنان-ما-الذي-يمكن-أن-يقدمه-في-ظل-استمرار-الحرب؟-1094047265.html

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