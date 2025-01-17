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القوات الروسية تحرر بلدة سلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ماكرون من بيروت: سنواصل مساندة لبنان ليتمتع بالسيادة على كامل أراضيه
ماكرون من بيروت: سنواصل مساندة لبنان ليتمتع بالسيادة على كامل أراضيه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام بلاده بدعم لبنان في مواجهة التحديات التي تعصف به، مشدداً على أهمية تحقيق السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T12:46+0000
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إيمانويل ماكرون
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جاء ذلك في تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة.وأشاد ماكرون بجهود القيادة اللبنانية، قائلاً: "أنتم تضعون لبنان على الطريق الصحيح للتعافي، وقد نجحتم في إنهاء الفراغ السياسي الذي عانت منه البلاد".ودعا الرئيس الفرنسي المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه لبنان، لا سيما في ما يتعلق بإعادة المهجرين اللبنانيين بسبب الحرب، وإعادة بناء المنشآت المدمرة، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تضررت بشكل كبير.وختم ماكرون تصريحاته بتجديد دعم فرنسا للشعب اللبناني، قائلاً: "فرنسا تقف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات العصيبة وستواصل تقديم الدعم لضمان مستقبل مستقر ومزدهر".
https://sarabic.ae/20241022/فرنسا-تنظم-مؤتمرا-دوليا-لدعم-لبنان-ما-الذي-يمكن-أن-يقدمه-في-ظل-استمرار-الحرب؟-1094047265.html
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أخبار فرنسا , لبنان, إيمانويل ماكرون, الأخبار, العالم, العالم العربي
أخبار فرنسا , لبنان, إيمانويل ماكرون, الأخبار, العالم, العالم العربي

ماكرون من بيروت: سنواصل مساندة لبنان ليتمتع بالسيادة على كامل أراضيه

12:46 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 17.01.2025)
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Manon Cruz
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام بلاده بدعم لبنان في مواجهة التحديات التي تعصف به، مشدداً على أهمية تحقيق السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على أراضيها وتعزيز مسيرة التعافي والاستقرار.
جاء ذلك في تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة.
وأشاد ماكرون بجهود القيادة اللبنانية، قائلاً: "أنتم تضعون لبنان على الطريق الصحيح للتعافي، وقد نجحتم في إنهاء الفراغ السياسي الذي عانت منه البلاد".
وكجزء من الدعم الفرنسي، أعلن ماكرون عن خطة لتدريب 500 جندي لبناني، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليكون الضامن الرئيسي للأمن والاستقرار.
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22 أكتوبر 2024, 17:33 GMT
ودعا الرئيس الفرنسي المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه لبنان، لا سيما في ما يتعلق بإعادة المهجرين اللبنانيين بسبب الحرب، وإعادة بناء المنشآت المدمرة، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تضررت بشكل كبير.

كما شدد ماكرون على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن سيادة لبنان لا تتحقق إلا من خلال السيطرة الكاملة للدولة اللبنانية على السلاح وضمان عدم وجود أي أسلحة خارج نطاق سلطتها.

وختم ماكرون تصريحاته بتجديد دعم فرنسا للشعب اللبناني، قائلاً: "فرنسا تقف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات العصيبة وستواصل تقديم الدعم لضمان مستقبل مستقر ومزدهر".
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