وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250123/وزير-الخارجية-السعودي-نقف-مع-لبنان-ومتفائلون-بمستقبله-1097083041.html
وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله
وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تثق بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته، على تحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية الالتزام باتفاق... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T16:38+0000
2025-01-23T16:38+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/17/1097083173_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d16d946227a253597e16546e05a92600.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني بقصر بعبدا في بيروت، اليوم الخميس، أكد فيه وقوف المملكة مع لبنان وشعبه وأنها تنظر بتفاؤل إلى مستقبله، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح ابن فرحان أن تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان. وخلال زيارته إلى بيروت، يبحث وزير الخارجية السعودية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة، كما يسلم الرئيس اللبناني دعوة لزيارة السعودية. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ 15 عاما، كما تأتي بعد الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني، في 11 يناير/ كانون الثاني الحالي. ومن جانبه، أكد جوزيف عون أنه سيقوم بأول زيارة خارجية بعد تولي منصب رئيس لبنان، إلى السعودية، مؤكدا على دورها التاريخي في دعم بيروت.
https://sarabic.ae/20241030/السعودية-تدعو-لعقد-قمة-عربية-إسلامية-في-نوفمبر-المقبل-لبحث-الحرب-الإسرائيلية-على-فلسطين-ولبنان--1094326553.html
لبنان
أخبار لبنان
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/17/1097083173_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_98de6947dfc96649485e18429f7882b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله

16:38 GMT 23.01.2025
© Getty Images / Sayed Hassan / Contributorوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Sayed Hassan / Contributor
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تثق بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته، على تحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني بقصر بعبدا في بيروت، اليوم الخميس، أكد فيه وقوف المملكة مع لبنان وشعبه وأنها تنظر بتفاؤل إلى مستقبله، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية في نوفمبر المقبل لبحث الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان
30 أكتوبر 2024, 14:34 GMT
وأوضح ابن فرحان أن تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان.
وخلال زيارته إلى بيروت، يبحث وزير الخارجية السعودية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة، كما يسلم الرئيس اللبناني دعوة لزيارة السعودية.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ 15 عاما، كما تأتي بعد الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني، في 11 يناير/ كانون الثاني الحالي.
ومن جانبه، أكد جوزيف عون أنه سيقوم بأول زيارة خارجية بعد تولي منصب رئيس لبنان، إلى السعودية، مؤكدا على دورها التاريخي في دعم بيروت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала