https://sarabic.ae/20250123/وزير-الخارجية-السعودي-نقف-مع-لبنان-ومتفائلون-بمستقبله-1097083041.html

وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله

وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تثق بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته، على تحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية الالتزام باتفاق... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T16:38+0000

2025-01-23T16:38+0000

2025-01-23T16:38+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني بقصر بعبدا في بيروت، اليوم الخميس، أكد فيه وقوف المملكة مع لبنان وشعبه وأنها تنظر بتفاؤل إلى مستقبله، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح ابن فرحان أن تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان. وخلال زيارته إلى بيروت، يبحث وزير الخارجية السعودية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة، كما يسلم الرئيس اللبناني دعوة لزيارة السعودية. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ 15 عاما، كما تأتي بعد الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني، في 11 يناير/ كانون الثاني الحالي. ومن جانبه، أكد جوزيف عون أنه سيقوم بأول زيارة خارجية بعد تولي منصب رئيس لبنان، إلى السعودية، مؤكدا على دورها التاريخي في دعم بيروت.

https://sarabic.ae/20241030/السعودية-تدعو-لعقد-قمة-عربية-إسلامية-في-نوفمبر-المقبل-لبحث-الحرب-الإسرائيلية-على-فلسطين-ولبنان--1094326553.html

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