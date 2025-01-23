https://sarabic.ae/20250123/وزير-الخارجية-السعودي-نقف-مع-لبنان-ومتفائلون-بمستقبله-1097083041.html
وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله
وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تثق بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته، على تحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية الالتزام باتفاق... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T16:38+0000
2025-01-23T16:38+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني بقصر بعبدا في بيروت، اليوم الخميس، أكد فيه وقوف المملكة مع لبنان وشعبه وأنها تنظر بتفاؤل إلى مستقبله، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح ابن فرحان أن تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان. وخلال زيارته إلى بيروت، يبحث وزير الخارجية السعودية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة، كما يسلم الرئيس اللبناني دعوة لزيارة السعودية. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ 15 عاما، كما تأتي بعد الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني، في 11 يناير/ كانون الثاني الحالي. ومن جانبه، أكد جوزيف عون أنه سيقوم بأول زيارة خارجية بعد تولي منصب رئيس لبنان، إلى السعودية، مؤكدا على دورها التاريخي في دعم بيروت.
https://sarabic.ae/20241030/السعودية-تدعو-لعقد-قمة-عربية-إسلامية-في-نوفمبر-المقبل-لبحث-الحرب-الإسرائيلية-على-فلسطين-ولبنان--1094326553.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
وزير الخارجية السعودي: نقف مع لبنان ومتفائلون بمستقبله
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تثق بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون وحكومته، على تحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني
بقصر بعبدا في بيروت، اليوم الخميس، أكد فيه وقوف المملكة مع لبنان وشعبه وأنها تنظر بتفاؤل إلى مستقبله، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
30 أكتوبر 2024, 14:34 GMT
وأوضح ابن فرحان أن تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان.
وخلال زيارته إلى بيروت، يبحث وزير الخارجية السعودية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة، كما يسلم الرئيس اللبناني دعوة لزيارة السعودية.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول سعودي
رفيع المستوى منذ 15 عاما، كما تأتي بعد الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني، في 11 يناير/ كانون الثاني الحالي.
ومن جانبه، أكد جوزيف عون أنه سيقوم بأول زيارة خارجية بعد تولي منصب رئيس لبنان، إلى السعودية
، مؤكدا على دورها التاريخي في دعم بيروت.