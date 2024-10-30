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السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية في نوفمبر المقبل لبحث الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان
السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية في نوفمبر المقبل لبحث الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان
سبوتنيك عربي
دعت السعودية، اليوم الأربعاء، إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لبحث استمرار "العدوان الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T14:34+0000
2024-10-30T14:34+0000
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وذكرت الخارجية السعودية، في بيان "إن المملكة العربية السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة."وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية. ويستمر الاجتماع في مدينة الرياض على مدار يومين، وذلك" لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وذلك لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال."ويشارك في الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج.تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأردوغان ينتقد ضعف رد فعل العالم الإسلامي على أفعال إسرائيل في غزة
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العالم العربي, غزة, لبنان
العالم العربي, غزة, لبنان

السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية في نوفمبر المقبل لبحث الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

14:34 GMT 30.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
دعت السعودية، اليوم الأربعاء، إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لبحث استمرار "العدوان الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وذكرت الخارجية السعودية، في بيان "إن المملكة العربية السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة."

وأضاف البيان أن المملكة تؤكد مجددًا "إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية."

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
الخارجية السعودية: أمن المنطقة مرتبط بحل الدولتين
14:22 GMT
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية.
ويستمر الاجتماع في مدينة الرياض على مدار يومين، وذلك" لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وذلك لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال."
ويشارك في الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج.
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل
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