https://sarabic.ae/20241030/السعودية-تدعو-لعقد-قمة-عربية-إسلامية-في-نوفمبر-المقبل-لبحث-الحرب-الإسرائيلية-على-فلسطين-ولبنان--1094326553.html
السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية في نوفمبر المقبل لبحث الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان
السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية في نوفمبر المقبل لبحث الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان
سبوتنيك عربي
دعت السعودية، اليوم الأربعاء، إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لبحث استمرار "العدوان الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T14:34+0000
2024-10-30T14:34+0000
2024-10-30T14:34+0000
العالم العربي
غزة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101369/56/1013695607_0:0:5041:2836_1920x0_80_0_0_033884d549a75855bec249c4d0066c8b.jpg
وذكرت الخارجية السعودية، في بيان "إن المملكة العربية السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة."وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية. ويستمر الاجتماع في مدينة الرياض على مدار يومين، وذلك" لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وذلك لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال."ويشارك في الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج.تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأردوغان ينتقد ضعف رد فعل العالم الإسلامي على أفعال إسرائيل في غزة
https://sarabic.ae/20241030/الخارجية-السعودية-أمن-المنطقة-مرتبط-بحل-الدولتين-1094326066.html
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101369/56/1013695607_303:0:4784:3361_1920x0_80_0_0_58356c3f1d2f09b88536f5033e01f0d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, لبنان
العالم العربي, غزة, لبنان
السعودية تدعو لعقد قمة عربية إسلامية في نوفمبر المقبل لبحث الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان
دعت السعودية، اليوم الأربعاء، إلى عقد قمة عربية إسلامية مشتركة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لبحث استمرار "العدوان الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وذكرت الخارجية السعودية، في بيان "إن المملكة العربية السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة."
وأضاف البيان أن المملكة تؤكد مجددًا "إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية."
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية.
ويستمر الاجتماع في مدينة الرياض على مدار يومين، وذلك" لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وذلك لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال."
ويشارك في الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج.