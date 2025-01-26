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الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة آخر برصاص العدو الإسرائيلي في المناطق الحدودية الجنوبية

الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة آخر برصاص العدو الإسرائيلي في المناطق الحدودية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدتي مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان. 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T11:19+0000

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وقال الجيش اللبناني، في بيان: "استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور، وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون، نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي، في سياق اعتداءاته المتواصلة على المواطنين وعناصر الجيش في المناطق الحدودية الجنوبية".وقال الجيش في بيانه إن وحدات عسكرية تابعة له انتشرت في بلدتي شيحين والجبين، جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت يوم الخميس الماضي، إلى أن إسرائيل أبلغت قوات "يونيفيل" والولايات المتحدة الأمريكية، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل طلبت من واشنطن، تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان، لتدمير بنى تحتية لحزب الله".وتعليقا على ذلك، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي بلاده، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني، انتشر في كل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، ومستعد للانتشار في جميع مناطق التراب اللبناني، بحسب قوله.

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