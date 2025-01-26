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الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة آخر برصاص العدو الإسرائيلي في المناطق الحدودية الجنوبية
الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة آخر برصاص العدو الإسرائيلي في المناطق الحدودية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدتي مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش اللبناني، في بيان: "استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور، وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون، نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي، في سياق اعتداءاته المتواصلة على المواطنين وعناصر الجيش في المناطق الحدودية الجنوبية".وقال الجيش في بيانه إن وحدات عسكرية تابعة له انتشرت في بلدتي شيحين والجبين، جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت يوم الخميس الماضي، إلى أن إسرائيل أبلغت قوات "يونيفيل" والولايات المتحدة الأمريكية، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل طلبت من واشنطن، تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان، لتدمير بنى تحتية لحزب الله".وتعليقا على ذلك، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي بلاده، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني، انتشر في كل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، ومستعد للانتشار في جميع مناطق التراب اللبناني، بحسب قوله.
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العالم العربي, لبنان, إسرائيل
العالم العربي, لبنان, إسرائيل

الجيش اللبناني: مقتل جندي وإصابة آخر برصاص العدو الإسرائيلي في المناطق الحدودية الجنوبية

11:19 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالجيش اللبناني
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدتي مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان.
وقال الجيش اللبناني، في بيان: "استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور، وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون، نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي، في سياق اعتداءاته المتواصلة على المواطنين وعناصر الجيش في المناطق الحدودية الجنوبية".

وأعلن الجيش اللبناني، أول أمس الجمعة، تمركزه في مناطق انسحبت منها إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال الجيش في بيانه إن وحدات عسكرية تابعة له انتشرت في بلدتي شيحين والجبين، جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
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وتابع بيان الجيش اللبناني: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق، التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت يوم الخميس الماضي، إلى أن إسرائيل أبلغت قوات "يونيفيل" والولايات المتحدة الأمريكية، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، إن "إسرائيل طلبت من واشنطن، تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان، لتدمير بنى تحتية لحزب الله".

وتابعت: "قرار بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بيد المستوى السياسي".

وتعليقا على ذلك، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي بلاده، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني، انتشر في كل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل، ومستعد للانتشار في جميع مناطق التراب اللبناني، بحسب قوله.
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