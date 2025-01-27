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أمين عام "حزب الله" اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار 1350 مرة
أمين عام "حزب الله" اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار 1350 مرة
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، بأن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 1350 مرة، مشيرًا إلى أن الحزب التزم بالاتفاق بالكامل. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T17:42+0000
2025-01-27T17:42+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال قاسم، في كلمة متلفزة نقلها الإعلام اللبناني، اليوم الاثنين: "وافقنا على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تؤدي الدولة واجباتها وتختبر قدرتها السياسية، والتزمنا بالكامل بعدم خرق الاتفاق، مع العلم أن إسرائيل خرقته 1350 مرة".وأضاف الأمين العام: "كنا سنرد على الخروقات ولكننا صبرنا والتزمنا بالاتفاق على الرغم من المهانة الإسرائيلية".واعتبر قاسم أن "ما جرى من خرق للاتفاق يؤكد على حاجة لبنان إلى المقاومة".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20250127/حزب-الله-لـ-سبوتنيك-نحن-جزء-لا-يتجزأ-من-الشعب-اللبناني-وأمريكا-تنافق-عبر-التمديد-لاتفاق-الهدنة-1097203823.html
https://sarabic.ae/20250126/تمديد-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-لبنان-وإسرائيل-وبيروت-تؤكد-التزامها-1097186574.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أمين عام "حزب الله" اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار 1350 مرة

17:42 GMT 27.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقوات إسرائيلية في جنوب لبنان
قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، بأن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 1350 مرة، مشيرًا إلى أن الحزب التزم بالاتفاق بالكامل.
بيروت - سبوتنيك. وقال قاسم، في كلمة متلفزة نقلها الإعلام اللبناني، اليوم الاثنين: "وافقنا على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تؤدي الدولة واجباتها وتختبر قدرتها السياسية، والتزمنا بالكامل بعدم خرق الاتفاق، مع العلم أن إسرائيل خرقته 1350 مرة".
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
حزب الله لـ "سبوتنيك": نحن جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني وأمريكا تنافق عبر التمديد لاتفاق الهدنة
12:31 GMT
وأضاف الأمين العام: "كنا سنرد على الخروقات ولكننا صبرنا والتزمنا بالاتفاق على الرغم من المهانة الإسرائيلية".
واعتبر قاسم أن "ما جرى من خرق للاتفاق يؤكد على حاجة لبنان إلى المقاومة".
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
أمس, 23:10 GMT
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
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