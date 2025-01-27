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حزب الله لـ "سبوتنيك": نحن جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني وأمريكا تنافق عبر التمديد لاتفاق الهدنة
حزب الله لـ "سبوتنيك": نحن جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني وأمريكا تنافق عبر التمديد لاتفاق الهدنة
سبوتنيك عربي
أكد حسن عز الدين، النائب عن كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، أن "حزب الله يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الشعب اللبناني"، موضحاً، أنّ "المقاومة انطلقت من البيئة... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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وشدّد عز الدين على أنّ "ما شهدناه يوم أمس جنوب لبنان، هو "وجه من أوجه المقاومة" التي تمكن من خلالها الشعب اللبناني من تحقيق انتصارات وطرد العدو من الأراضي المحتلة".وقال عز الدين: "على السلطة اللبنانية تحمل مسؤولياتها في الضغط على العدو، وأن الرعاة الدوليين هم من مهدوا الطريق للعدو للتمادي في أفعاله". وأضاف أنّ "الاتفاق المذكور تغطيه الولايات المتحدة علنًا"، معتبراً أنّ "هناك "تواطؤًا وخداعًا ونفاقًا" مارسته الولايات المتحدة في لبنان وغزة".وشدّد ضيف "سبوتنيك"، على أنّ "المقاومة حق مشروع لا يمكن لأحد إلغاؤه أو التنازل عنه"، مؤكّدًا أنّه "من غير المقبول منع شعب تحتل أرضه من ممارسة هذا الحق وفقاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية"، وأضاف عز الدين: "من لا يريد المقاومة لا يقاوم، ولكن من حق الشعب اللبناني أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك صيغًا متعددة تحمي حق المقاومة وتضمن استمراريتها".
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تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, حصري

حزب الله لـ "سبوتنيك": نحن جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني وأمريكا تنافق عبر التمديد لاتفاق الهدنة

12:31 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 12:32 GMT 27.01.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarعناصر حزب الله اللبناني
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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أكد حسن عز الدين، النائب عن كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، أن "حزب الله يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الشعب اللبناني"، موضحاً، أنّ "المقاومة انطلقت من البيئة الجنوبية ومن القرى والمدن التي لا يزال العدو "الصهيوني" يحتلها".
وشدّد عز الدين على أنّ "ما شهدناه يوم أمس جنوب لبنان، هو "وجه من أوجه المقاومة" التي تمكن من خلالها الشعب اللبناني من تحقيق انتصارات وطرد العدو من الأراضي المحتلة".

وفي ما يخص التمديد لاتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 شباط، أوضح عز الدين في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "لا تعليق له على هذا الموضوع"، مشيراً إلى أنّ "الاتفاق قد انتهى توقيته، وأن الحكومة اللبنانية هي المعنية بالقرار".

يقوم جنود لبنانيون بحراسة الجانب اللبناني من السياج الحدودي، وهم ينظرون نحو شمال إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
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وقال عز الدين: "على السلطة اللبنانية تحمل مسؤولياتها في الضغط على العدو، وأن الرعاة الدوليين هم من مهدوا الطريق للعدو للتمادي في أفعاله". وأضاف أنّ "الاتفاق المذكور تغطيه الولايات المتحدة علنًا"، معتبراً أنّ "هناك "تواطؤًا وخداعًا ونفاقًا" مارسته الولايات المتحدة في لبنان وغزة".

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أوضح النائب عن "حزب الله" أنّ "الحزب لم يكن يوماً عائقًا أمام تشكيل الحكومة، وأنه منذ البداية قرر أن يكون جزءًا من التفاهم الوطني". وقال: "استكملنا هذا التفاهم بالقبول بالمشاركة، وعلى الرئيس المكلف أن يوضح إذا كانت هناك عقبات في التشكيل".

وشدّد ضيف "سبوتنيك"، على أنّ "المقاومة حق مشروع لا يمكن لأحد إلغاؤه أو التنازل عنه"، مؤكّدًا أنّه "من غير المقبول منع شعب تحتل أرضه من ممارسة هذا الحق وفقاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية"، وأضاف عز الدين: "من لا يريد المقاومة لا يقاوم، ولكن من حق الشعب اللبناني أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك صيغًا متعددة تحمي حق المقاومة وتضمن استمراريتها".
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