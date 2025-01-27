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نائب لبناني: اللبنانيون أظهروا موقفا بطوليا واضعين المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
نائب لبناني: اللبنانيون أظهروا موقفا بطوليا واضعين المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
سبوتنيك عربي
أكد عضو كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية في البرلمان اللبناني، النائب أسعد درغام، أنّ "الشعب اللبناني قد أظهر موقفاً بطولياً، يوم أمس"، مشيراً إلى أنّ "ما... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال درغام في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إنّ "هذا الموقف سيعطي دفعاً للمجتمع الدولي لمراجعة مسؤولياته تجاه الوضع في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "الشعب اللبناني قرر استرجاع أرضه بالرغم من كونه شعباً أعزل من السلاح".وأضاف أنّ "هذا التصعيد سيجبر المجتمع الدولي على أخذ خطوات حقيقية في معالجة الأزمات المستمرة".وفي ما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار، حتى 18 شباط/فبراير، أكد النائب اللبناني أنّ "حركة أهالي الجنوب في يوم أمس، والتضامن الشعبي الواسع، قد أيدت التمديد، الذي جاء بضمانة أمريكية مباشرة من البيت الأبيض".أما على صعيد تشكيل الحكومة اللبنانية، أكد درغام أنه "لا توجد معلومات دقيقة حول التشكيلة الحكومية المقبلة"، مشددا أن "كتلة "التيار الوطني الحر" قد أكدت استعدادها الكامل لتسهيل عملية تأليف الحكومة، دون المطالبة بأي وزارات أو أسماء معينة". وأوضح أنّ "الأولوية تكمن في وحدة المعايير والعدالة في تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أنّ "القضية حالياً هي في يد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام"، معبّرًا عن "أمله في تشكيل الحكومة في أقرب وقت، لكنه استبعد أن يتم ذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة".عضو المجلس السياسي في "حزب الله": بيئة المقاومة والشهداء ذخيرة صلبة تحرر جنوب لبنانانتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
نائب لبناني: اللبنانيون أظهروا موقفا بطوليا واضعين المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
حصري
أكد عضو كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية في البرلمان اللبناني، النائب أسعد درغام، أنّ "الشعب اللبناني قد أظهر موقفاً بطولياً، يوم أمس"، مشيراً إلى أنّ "ما حدث يعكس إرادة وصمود اللبنانيين على الرغم من الأعمال العدائية الوحشية التي قامت بها إسرائيل".
وقال درغام في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك
" إنّ "هذا الموقف سيعطي دفعاً للمجتمع الدولي لمراجعة مسؤولياته تجاه الوضع في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "الشعب اللبناني قرر استرجاع أرضه بالرغم من كونه شعباً أعزل من السلاح".
وأشار درغام إلى أنّ "الموقف الذي شهدناه، يوم أمس، يعكس حقيقة أن لبنان لن يقبل بالاحتلال الإسرائيلي، وأنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في التعامل مع القوى الراعية لهذا الاحتلال".
وأضاف أنّ "هذا التصعيد سيجبر المجتمع الدولي على أخذ خطوات حقيقية في معالجة الأزمات المستمرة".
وفي ما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار، حتى 18 شباط/فبراير، أكد النائب اللبناني أنّ "حركة أهالي الجنوب في يوم أمس
، والتضامن الشعبي الواسع، قد أيدت التمديد، الذي جاء بضمانة أمريكية مباشرة من البيت الأبيض".
واعتبر درغام أنّ "هذا التمديد ليس سوى خطوة أولى، لكنه أكد استبعاده أن يكون المجتمع الدولي أو الإدارة الأمريكية قادرين على إعادة تمديده في المستقبل"، مشيراً إلى أنّ "التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذا التمديد لفترة أطول".
أما على صعيد تشكيل الحكومة اللبنانية، أكد درغام أنه "لا توجد معلومات دقيقة حول التشكيلة الحكومية المقبلة"، مشددا أن "كتلة "التيار الوطني الحر" قد أكدت استعدادها الكامل لتسهيل عملية تأليف الحكومة، دون المطالبة بأي وزارات أو أسماء معينة".
وأوضح أنّ "الأولوية تكمن في وحدة المعايير والعدالة في تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أنّ "القضية حالياً هي في يد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام"، معبّرًا عن "أمله في تشكيل الحكومة في أقرب وقت، لكنه استبعد أن يتم ذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة".