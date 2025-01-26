https://sarabic.ae/20250126/عضو-المجلس-السياسي-في-حزب-الله-بيئة-المقاومة-والشهداء-ذخيرة-صلبة-تحرر-جنوب-لبنان--1097177051.html

عضو المجلس السياسي في "حزب الله": بيئة المقاومة والشهداء ذخيرة صلبة تحرر جنوب لبنان

عضو المجلس السياسي في "حزب الله": بيئة المقاومة والشهداء ذخيرة صلبة تحرر جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

صرح عضو المجلس السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب بأنّ "شعب جنوب لبنان، يكتب اليوم أسطورة وملحمة من ملاحم القوة والانتصار، إذ أنه تمكن من قيادة معركة تحرير... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T14:08+0000

2025-01-26T14:08+0000

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وأضاف في تصريح عبر "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "من خلال شعبه وبسواعد كل اللبنانيين، يحرر الجنوب اللبناني اليوم أرضه، وأهل الجنوب ما زالوا يدفعون الأثمان، إذ سقط في صفوفهم اليوم وحتى الساعة 15 شهيدا دفاعا عن كل اللبنانيين".وردا على سؤال حول نظرة حزب الله لما يحصل اليوم في الجنوب اللبناني، أشار أبو زينب إلى أنّ "التماهي واضح بين الحزب وبيئته الشعبية، الذين وأرواح الشهداء يشكلون ذخيرة المقاومة الصلبة".وتعليقا على موقف رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، قال عضو المكتب السياسي في "حزب الله": "لم نتوقع موقفا أقل من ذلك من فخامة الرئيس، فهو ابن المؤسسة العسكرية، وابن الجنوب اللبناني، ومن الطبيعي أن يكون منحازا للوطن".وختم قائلا: "نحن أمام مشهدية من الفخر والاعتزاز تمنع الإسرائيلي من البقاء في أرض الجنوب اللبناني، أما في الداخل فنحن مستعدون للتعامل الإيجابي مع كل الملفات، لا سيما ملف تشكيل الحكومة".وأفاد الجيش اللبناني بمقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان.الإدارة السورية الجديدة تعلن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني

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