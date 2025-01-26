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القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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عضو المجلس السياسي في "حزب الله": بيئة المقاومة والشهداء ذخيرة صلبة تحرر جنوب لبنان
عضو المجلس السياسي في "حزب الله": بيئة المقاومة والشهداء ذخيرة صلبة تحرر جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
صرح عضو المجلس السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب بأنّ "شعب جنوب لبنان، يكتب اليوم أسطورة وملحمة من ملاحم القوة والانتصار، إذ أنه تمكن من قيادة معركة تحرير... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف في تصريح عبر "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "من خلال شعبه وبسواعد كل اللبنانيين، يحرر الجنوب اللبناني اليوم أرضه، وأهل الجنوب ما زالوا يدفعون الأثمان، إذ سقط في صفوفهم اليوم وحتى الساعة 15 شهيدا دفاعا عن كل اللبنانيين".وردا على سؤال حول نظرة حزب الله لما يحصل اليوم في الجنوب اللبناني، أشار أبو زينب إلى أنّ "التماهي واضح بين الحزب وبيئته الشعبية، الذين وأرواح الشهداء يشكلون ذخيرة المقاومة الصلبة".وتعليقا على موقف رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، قال عضو المكتب السياسي في "حزب الله": "لم نتوقع موقفا أقل من ذلك من فخامة الرئيس، فهو ابن المؤسسة العسكرية، وابن الجنوب اللبناني، ومن الطبيعي أن يكون منحازا للوطن".وختم قائلا: "نحن أمام مشهدية من الفخر والاعتزاز تمنع الإسرائيلي من البقاء في أرض الجنوب اللبناني، أما في الداخل فنحن مستعدون للتعامل الإيجابي مع كل الملفات، لا سيما ملف تشكيل الحكومة".وأفاد الجيش اللبناني بمقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان.الإدارة السورية الجديدة تعلن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني
https://sarabic.ae/20250126/انتهاء-مهلة-الـ60-يوما-لانسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-جنوب-لبنان-1097159943.html
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عضو المجلس السياسي في "حزب الله": بيئة المقاومة والشهداء ذخيرة صلبة تحرر جنوب لبنان

14:08 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 14:11 GMT 26.01.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaامرأة تلوح بعلم حزب الله أثناء احتفالها بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والذي بدأ في وقت مبكر من الصباح، في صور، جنوب لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024.
امرأة تلوح بعلم حزب الله أثناء احتفالها بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل والذي بدأ في وقت مبكر من الصباح، في صور، جنوب لبنان، الأربعاء 27 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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صرح عضو المجلس السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب بأنّ "شعب جنوب لبنان، يكتب اليوم أسطورة وملحمة من ملاحم القوة والانتصار، إذ أنه تمكن من قيادة معركة تحرير الأرض".
وأضاف في تصريح عبر "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "من خلال شعبه وبسواعد كل اللبنانيين، يحرر الجنوب اللبناني اليوم أرضه، وأهل الجنوب ما زالوا يدفعون الأثمان، إذ سقط في صفوفهم اليوم وحتى الساعة 15 شهيدا دفاعا عن كل اللبنانيين".
وردا على سؤال حول نظرة حزب الله لما يحصل اليوم في الجنوب اللبناني، أشار أبو زينب إلى أنّ "التماهي واضح بين الحزب وبيئته الشعبية، الذين وأرواح الشهداء يشكلون ذخيرة المقاومة الصلبة".
وتعليقا على موقف رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، قال عضو المكتب السياسي في "حزب الله": "لم نتوقع موقفا أقل من ذلك من فخامة الرئيس، فهو ابن المؤسسة العسكرية، وابن الجنوب اللبناني، ومن الطبيعي أن يكون منحازا للوطن".
مشاهد لتشييع عائلة سورية قضت بقصف إسرائيلي على بلدة شمع في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
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02:50 GMT

وأضاف: "ردة الفعل الإسرائيلية على مشهدية الجنوب واضحة ويؤكدها الشهداء الـ 15 الذين سقطوا اليوم، لكن السؤال هو ماذا يمكن أن يفعل العدوّ أمام قوة الشعب وإصراره".

وختم قائلا: "نحن أمام مشهدية من الفخر والاعتزاز تمنع الإسرائيلي من البقاء في أرض الجنوب اللبناني، أما في الداخل فنحن مستعدون للتعامل الإيجابي مع كل الملفات، لا سيما ملف تشكيل الحكومة".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
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أمس, 06:27 GMT
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل 11 شخصا وإصابة 83 برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولتهم العودة إلى قرى لبنانية، منها برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي ومركبا وميس الجبل.
وأفاد الجيش اللبناني بمقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان.
الإدارة السورية الجديدة تعلن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى "حزب الله" اللبناني
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT
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