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ماكرون يحث نتنياهو على سحب القوات الإسرائيلية من لبنان
ماكرون يحث نتنياهو على سحب القوات الإسرائيلية من لبنان
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب خلاله بسحب القوات الإسرائيلية التي لا تزال... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T19:16+0000
2025-01-26T19:17+0000
العالم العربي
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وذكر قصر "الإليزيه"، في بيان اليوم، أن "رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) تحدث عبر الهاتف مع رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الأحد.. وأوضح الرئيس لنتنياهو الأهمية التي يوليها للحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان، ويتطلب ذلك على وجه الخصوص أن تنفذ إسرائيل بالكامل التزامها بحسب قواتها المتبقية من لبنان".ولفت ماكرون خلال الاتصال إلى أن فرنسا ستتخذ جميع الخطوات اللازمة في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار بالاشتراك مع الولايات المتحدة ولبنان، لضمان استعادة سيادة لبنان الكاملة، وضمان أمن إسرائيل.وأضاف البيان أنه بناء على طلب من نتنياهو، ذكر ماكرون أن مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض باريس الدولي للطيران لعام 2025 في لوبورجيه يمكن النظر إليها بشكل إيجابي نتيجة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذكر في وقت سابق اليوم، أن ماكرون أبلغ نتنياهو بأن الشركات الإسرائيلية يمكنها المشاركة في معرض باريس الدولي للطيران المقرر له في حزيران/يونيو المقبل، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وانتهت اليوم الأحد، مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، والتي كان من المقرر خلالها انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع القرى والبلدات الحدودية اللبنانية، لكن التنفيذ لم يتم بشكل كامل وما زالت القوات الإسرائيلية موجودة في العديد من القرى والبلدات الحدودية.وتوافد العديد من أهالي وأبناء القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان إلى مداخل قراهم منذ صباح اليوم الأحد، مع انتهاء المهلة. فيما حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوبي لبنان من التحرك باتجاه قرى وبلدات الجنوب حتى إشعار آخر.
https://sarabic.ae/20250126/الرئاسة-الفلسطينية-يجب-التركيز-على-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-واستدامته-1097183912.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم

ماكرون يحث نتنياهو على سحب القوات الإسرائيلية من لبنان

19:16 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 19:17 GMT 26.01.2025)
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب خلاله بسحب القوات الإسرائيلية التي لا تزال موجودة في جنوب لبنان.
وذكر قصر "الإليزيه"، في بيان اليوم، أن "رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) تحدث عبر الهاتف مع رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الأحد.. وأوضح الرئيس لنتنياهو الأهمية التي يوليها للحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان، ويتطلب ذلك على وجه الخصوص أن تنفذ إسرائيل بالكامل التزامها بحسب قواتها المتبقية من لبنان".
ولفت ماكرون خلال الاتصال إلى أن فرنسا ستتخذ جميع الخطوات اللازمة في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار بالاشتراك مع الولايات المتحدة ولبنان، لضمان استعادة سيادة لبنان الكاملة، وضمان أمن إسرائيل.
كما شدد الرئيس الفرنسي على أهمية عدم تقويض جهود السلطات اللبنانية لاستعادة سلطة الدولة على جميع أنحاء البلاد.
وأضاف البيان أنه بناء على طلب من نتنياهو، ذكر ماكرون أن مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض باريس الدولي للطيران لعام 2025 في لوبورجيه يمكن النظر إليها بشكل إيجابي نتيجة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
الرئاسة الفلسطينية: يجب التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته
18:11 GMT
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذكر في وقت سابق اليوم، أن ماكرون أبلغ نتنياهو بأن الشركات الإسرائيلية يمكنها المشاركة في معرض باريس الدولي للطيران المقرر له في حزيران/يونيو المقبل، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وانتهت اليوم الأحد، مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، والتي كان من المقرر خلالها انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع القرى والبلدات الحدودية اللبنانية، لكن التنفيذ لم يتم بشكل كامل وما زالت القوات الإسرائيلية موجودة في العديد من القرى والبلدات الحدودية.

وقتل 22 شخصا على الأقل وأصيب 124 آخرون، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص على المواطنين أثناء محاولتهم العودة إلى جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتوافد العديد من أهالي وأبناء القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان إلى مداخل قراهم منذ صباح اليوم الأحد، مع انتهاء المهلة. فيما حذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوبي لبنان من التحرك باتجاه قرى وبلدات الجنوب حتى إشعار آخر.
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