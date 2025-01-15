https://sarabic.ae/20250115/بيزشكيان-طهران-لم-تخطط-قط-لقتل-ترامب-ومحاولة-الاغتيال-مخططات-إسرائيلية-لتعزيز-معاداة-إيران-1096795770.html
بيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران
بيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، إن إيران "لم تخطط قط" لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في أثناء الحملة الانتخابية الأمريكية... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T00:10+0000
2025-01-15T00:10+0000
2025-01-15T00:15+0000
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وعند سؤاله عن المؤامرة المزعومة ضد ترامب التي حددتها السلطات الأمريكية، قال بيزشكيان: "هذه واحدة أخرى من تلك المخططات التي تخطط لها إسرائيل ودول أخرى لتعزيز معاداة إيران... لم تحاول إيران قط ولم تخطط لاغتيال أي شخص".وسألت محاورة الرئيس الإيراني خلال مقابلة حصرية من طهران مع شبكة " إن بي سي نيوز" الأمريكية، قائلة: "أنت تقول إنه لم تكن هناك قط مؤامرة إيرانية لقتل دونالد ترامب؟".فأجاب بيزشكيان: "لا شيء على الإطلاق".وتعد المقابلة هي الأولى للرئيس الإيراني مع وسائل الإعلام الأجنبية منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.في نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لرجل إيراني بمحاولة قتل ترامب عندما كان مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة. كما وجهت اتهامات لرجلين آخرين بالتخطيط لقتل صحفي وناشط إيراني أمريكي انتقد الحكومة الإيرانية بسبب معاملتها للنساء.وقالت السلطات الأمريكية إن المؤامرة كانت جزءا من جهود إيران للانتقام لمقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، الذي قُتل في بغداد في غارة أمريكية بطائرة مسيرة أمر بها ترامب خلال ولايته الأولى في منصبه.وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أرسلت إيران رسالة مكتوبة عبر دبلوماسيين سويسريين تفيد بأنها لن تسعى لقتل ترامب، وفقا لمسؤول أمريكي، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق.
https://sarabic.ae/20250114/ترامب-السياسة-الخارجية-الأمريكية-في-عهد-بايدن-وصلت-لأدنى-مستوياتها-تاريخيا-1096765232.html
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الرئيس الإيراني, محاولة اغتيال, اغتيال, ترامب, إسرائيل, العالم, أخبار إيران
الرئيس الإيراني, محاولة اغتيال, اغتيال, ترامب, إسرائيل, العالم, أخبار إيران
بيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران
00:10 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 00:15 GMT 15.01.2025)
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، إن إيران "لم تخطط قط" لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في أثناء الحملة الانتخابية الأمريكية العام الماضي.
وعند سؤاله عن المؤامرة المزعومة ضد ترامب التي حددتها السلطات الأمريكية، قال بيزشكيان: "هذه واحدة أخرى من تلك المخططات التي تخطط لها إسرائيل ودول أخرى لتعزيز معاداة إيران... لم تحاول إيران قط ولم تخطط لاغتيال أي شخص
".
وسألت محاورة الرئيس الإيراني خلال مقابلة حصرية
من طهران مع شبكة " إن بي سي نيوز" الأمريكية، قائلة: "أنت تقول إنه لم تكن هناك قط مؤامرة إيرانية لقتل دونالد ترامب؟".
فأجاب بيزشكيان: "لا شيء على الإطلاق".
وعندما سُئل عما إذا كانت إيران على استعداد للتعهد بعدم وجود محاولة لقتل ترامب، قال بيزشكيان: "لم نحاول هذا من البداية ولن نفعل ذلك أبدًا".
وتعد المقابلة هي الأولى للرئيس الإيراني مع وسائل الإعلام الأجنبية منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
في نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لرجل إيراني بمحاولة قتل ترامب عندما كان مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة. كما وجهت اتهامات لرجلين آخرين بالتخطيط لقتل صحفي وناشط إيراني أمريكي انتقد الحكومة الإيرانية بسبب معاملتها للنساء.
وقالت السلطات الأمريكية إن المؤامرة كانت جزءا من جهود إيران للانتقام لمقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، الذي قُتل في بغداد في غارة أمريكية بطائرة مسيرة أمر بها ترامب خلال ولايته الأولى في منصبه.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أرسلت إيران رسالة مكتوبة عبر دبلوماسيين سويسريين تفيد بأنها لن تسعى لقتل ترامب، وفقا لمسؤول أمريكي، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق.