بيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/بيزشكيان-طهران-لم-تخطط-قط-لقتل-ترامب-ومحاولة-الاغتيال-مخططات-إسرائيلية-لتعزيز-معاداة-إيران-1096795770.html
بيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران
بيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، إن إيران "لم تخطط قط" لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في أثناء الحملة الانتخابية الأمريكية... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T00:10+0000
2025-01-15T00:15+0000
الرئيس الإيراني
محاولة اغتيال
اغتيال
ترامب
إسرائيل
العالم
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_96b867ffd8a899274e87ecfc086fe436.jpg
وعند سؤاله عن المؤامرة المزعومة ضد ترامب التي حددتها السلطات الأمريكية، قال بيزشكيان: "هذه واحدة أخرى من تلك المخططات التي تخطط لها إسرائيل ودول أخرى لتعزيز معاداة إيران... لم تحاول إيران قط ولم تخطط لاغتيال أي شخص".وسألت محاورة الرئيس الإيراني خلال مقابلة حصرية من طهران مع شبكة " إن بي سي نيوز" الأمريكية، قائلة: "أنت تقول إنه لم تكن هناك قط مؤامرة إيرانية لقتل دونالد ترامب؟".فأجاب بيزشكيان: "لا شيء على الإطلاق".وتعد المقابلة هي الأولى للرئيس الإيراني مع وسائل الإعلام الأجنبية منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.في نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لرجل إيراني بمحاولة قتل ترامب عندما كان مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة. كما وجهت اتهامات لرجلين آخرين بالتخطيط لقتل صحفي وناشط إيراني أمريكي انتقد الحكومة الإيرانية بسبب معاملتها للنساء.وقالت السلطات الأمريكية إن المؤامرة كانت جزءا من جهود إيران للانتقام لمقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، الذي قُتل في بغداد في غارة أمريكية بطائرة مسيرة أمر بها ترامب خلال ولايته الأولى في منصبه.وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أرسلت إيران رسالة مكتوبة عبر دبلوماسيين سويسريين تفيد بأنها لن تسعى لقتل ترامب، وفقا لمسؤول أمريكي، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق.
https://sarabic.ae/20250114/ترامب-السياسة-الخارجية-الأمريكية-في-عهد-بايدن-وصلت-لأدنى-مستوياتها-تاريخيا-1096765232.html
إسرائيل
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096332391_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d7fb92539c2ff4c9408a3c90c72c0e08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس الإيراني, محاولة اغتيال, اغتيال, ترامب, إسرائيل, العالم, أخبار إيران
الرئيس الإيراني, محاولة اغتيال, اغتيال, ترامب, إسرائيل, العالم, أخبار إيران

بيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران

00:10 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 00:15 GMT 15.01.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، إن إيران "لم تخطط قط" لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في أثناء الحملة الانتخابية الأمريكية العام الماضي.
وعند سؤاله عن المؤامرة المزعومة ضد ترامب التي حددتها السلطات الأمريكية، قال بيزشكيان: "هذه واحدة أخرى من تلك المخططات التي تخطط لها إسرائيل ودول أخرى لتعزيز معاداة إيران... لم تحاول إيران قط ولم تخطط لاغتيال أي شخص".
وسألت محاورة الرئيس الإيراني خلال مقابلة حصرية من طهران مع شبكة " إن بي سي نيوز" الأمريكية، قائلة: "أنت تقول إنه لم تكن هناك قط مؤامرة إيرانية لقتل دونالد ترامب؟".
فأجاب بيزشكيان: "لا شيء على الإطلاق".
وعندما سُئل عما إذا كانت إيران على استعداد للتعهد بعدم وجود محاولة لقتل ترامب، قال بيزشكيان: "لم نحاول هذا من البداية ولن نفعل ذلك أبدًا".
وتعد المقابلة هي الأولى للرئيس الإيراني مع وسائل الإعلام الأجنبية منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
في نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لرجل إيراني بمحاولة قتل ترامب عندما كان مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة. كما وجهت اتهامات لرجلين آخرين بالتخطيط لقتل صحفي وناشط إيراني أمريكي انتقد الحكومة الإيرانية بسبب معاملتها للنساء.
وقالت السلطات الأمريكية إن المؤامرة كانت جزءا من جهود إيران للانتقام لمقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، الذي قُتل في بغداد في غارة أمريكية بطائرة مسيرة أمر بها ترامب خلال ولايته الأولى في منصبه.
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
ترامب: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن وصلت لأدنى مستوياتها تاريخيا
أمس, 05:06 GMT
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أرسلت إيران رسالة مكتوبة عبر دبلوماسيين سويسريين تفيد بأنها لن تسعى لقتل ترامب، وفقا لمسؤول أمريكي، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала