https://sarabic.ae/20241230/قد-نتدخل-لإيقافه-رئيس-البرلمان-العراقي-يحدد-موقف-بلاده-إذا-نشب-صراع-بين-أمريكا-وإيران-1096324820.html

"قد نتدخل لإيقافه".. رئيس البرلمان العراقي يحدد موقف بلاده إذا نشب صراع بين أمريكا وإيران

"قد نتدخل لإيقافه".. رئيس البرلمان العراقي يحدد موقف بلاده إذا نشب صراع بين أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، أن الفصائل المسلحة في العراق، استجابت لدعوات وقف الهجمات ضد إسرائيل. 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T09:42+0000

2024-12-30T09:42+0000

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وأوضح المشهداني، في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية، اليوم الاثنين، أن "العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان، أثارت ردود فعل من الفصائل المسلحة العراقية، لكنها التزمت بوقف الهجمات بناء على مطالبات متكررة".وأضاف أن "التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات جوية ما زالت تشكل مصدر قلق للعراق"، مشيراً إلى أن "الضغوط الأميركية على إسرائيل أسهمت في وقف هذه التهديدات".وفي سياق متصل، أشار رئيس البرلمان العراقي، إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أجرى اتصالا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد خلاله على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الحكومة العراقية تعمل على تحقيق ذلك.كما أشار المشهداني إلى أن الوجود الأمريكي في العراق سيخضع لتقنين قريبا، على حد قوله.وكانت الحكومة العراقية، قد دعت الفصائل المسلحة قبل أشهر عدة، إلى تجنّب جرّ البلاد إلى مواجهة واسعة مع إسرائيل، وذلك عقب التصعيد العنيف الذي نشب بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية.

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