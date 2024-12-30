https://sarabic.ae/20241230/قد-نتدخل-لإيقافه-رئيس-البرلمان-العراقي-يحدد-موقف-بلاده-إذا-نشب-صراع-بين-أمريكا-وإيران-1096324820.html
"قد نتدخل لإيقافه".. رئيس البرلمان العراقي يحدد موقف بلاده إذا نشب صراع بين أمريكا وإيران
"قد نتدخل لإيقافه".. رئيس البرلمان العراقي يحدد موقف بلاده إذا نشب صراع بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، أن الفصائل المسلحة في العراق، استجابت لدعوات وقف الهجمات ضد إسرائيل. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T09:42+0000
2024-12-30T09:42+0000
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وأوضح المشهداني، في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية، اليوم الاثنين، أن "العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان، أثارت ردود فعل من الفصائل المسلحة العراقية، لكنها التزمت بوقف الهجمات بناء على مطالبات متكررة".وأضاف أن "التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات جوية ما زالت تشكل مصدر قلق للعراق"، مشيراً إلى أن "الضغوط الأميركية على إسرائيل أسهمت في وقف هذه التهديدات".وفي سياق متصل، أشار رئيس البرلمان العراقي، إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أجرى اتصالا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد خلاله على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الحكومة العراقية تعمل على تحقيق ذلك.كما أشار المشهداني إلى أن الوجود الأمريكي في العراق سيخضع لتقنين قريبا، على حد قوله.وكانت الحكومة العراقية، قد دعت الفصائل المسلحة قبل أشهر عدة، إلى تجنّب جرّ البلاد إلى مواجهة واسعة مع إسرائيل، وذلك عقب التصعيد العنيف الذي نشب بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20241120/بعد-انسحاب-فصائل-المقاومة-هل-تنفذ-إسرائيل-تهديداتها-بضرب-العراق-1095019774.html
https://sarabic.ae/20241118/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-مدينة-إيلات-جنوبي-إسرائيل-1094888099.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"قد نتدخل لإيقافه".. رئيس البرلمان العراقي يحدد موقف بلاده إذا نشب صراع بين أمريكا وإيران
أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، أن الفصائل المسلحة في العراق، استجابت لدعوات وقف الهجمات ضد إسرائيل.
وأوضح المشهداني، في مقابلة مع قناة
"الحدث" السعودية، اليوم الاثنين، أن "العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان، أثارت ردود فعل من الفصائل المسلحة العراقية، لكنها التزمت بوقف الهجمات بناء على مطالبات متكررة".
وأضاف أن "التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات جوية ما زالت تشكل مصدر قلق للعراق"، مشيراً إلى أن "الضغوط الأميركية على إسرائيل أسهمت في وقف هذه التهديدات".
وفي سياق متصل، أشار رئيس البرلمان العراقي، إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
، أجرى اتصالا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد خلاله على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الحكومة العراقية تعمل على تحقيق ذلك.
وحول الموقف العراقي من أي صراع أمريكي إيراني محتمل، قال المشهداني: "لا حياد في القضايا العربية، لكن موقفنا من أي صراع أمريكي إيراني، سيكون محايدا، والعراق لن يدعم طرفا على حساب الآخر، ولكنه قد يتدخل لمحاولة وقف الصراع".
كما أشار المشهداني إلى أن الوجود الأمريكي في العراق
سيخضع لتقنين قريبا، على حد قوله.
وكانت الحكومة العراقية، قد دعت الفصائل المسلحة قبل أشهر عدة، إلى تجنّب جرّ البلاد إلى مواجهة واسعة مع إسرائيل، وذلك عقب التصعيد العنيف الذي نشب بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية.