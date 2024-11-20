بعد انسحاب "فصائل المقاومة".. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب العراق؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241120/بعد-انسحاب-فصائل-المقاومة-هل-تنفذ-إسرائيل-تهديداتها-بضرب-العراق-1095019774.html
بعد انسحاب "فصائل المقاومة".. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب العراق؟
بعد انسحاب "فصائل المقاومة".. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب العراق؟
سبوتنيك عربي
شهدت الأيام الماضية تصاعد الخطاب السياسي والعسكري الإسرائيلي تجاه العراق، وتسريبات تتحدث عن اقتراب توجيه ضربة لمواقع عراقية، بعد انتشار تقارير تتحدث عن نية... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T19:51+0000
2024-11-20T19:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
فصائل مسلحة
كتلة فصائل بدر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048942744_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f4cf6cce149545c2fc9a94a15c09a3fc.jpg
وما زاد من التكهنات بأن ضربة إسرائيلية أصبحت وشيكة ضد العراق، هو ما قامت به إسرائيل من تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد العمليات العسكرية والاستهدافات التي تقوم بها الفصائل المسلحة ضد إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، في الوقت ذاته هناك تقارير من الداخل العراقي تتحدث عن اتفاقات بين الحكومة والفصائل المسلحة على انسحابها وأسلحتها إلى خارج الأراضي العراقية، بعد الوساطات التي جرت والتحذيرات الأمريكية.هل توجه إسرائيل ضربة إلى العراق ردا على صواريخ ومسيرات الفصائل المسلحة؟بداية يقول إياد العناز، المحلل السياسي العراقي: "تسارعُ الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، يعطي دلالة واضحة على متغيرات سياسية قادمة وأوضاع قابلة للتصعيد في مناطق أخرى، غير التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجنوب اللبناني".طبيعة التطوراتوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من هنا فإن الميدان العراقي سيكون ضمن الاستراتيجية العسكرية والعقيدة الأمنية للمشروع الإسرائيلي، وهو ما أفصح عنه وزير الخارجية جدعون ساعر هذه الأيام حول استهداف العراق عبر الرسالة التي أرسلها لمجلس الأمن الدولي، يشرح فيها ما تقوم به هذه الفصائل، معتبرًا إياها أنها تشكل تهديدًا للعمق الإسرائيلي".وأشار العناز إلى أن "الموقف الإسرائيلي يأتي مع طبيعة التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجنوب اللبناني والميدان السوري، والسعي لجعل العراق ساحة تكتمل فيه عملية تنفيذ المشاريع الإقليمية وفق الأهداف والمعطيات التي تسعى إليها الدول المعنية بالصراع القائم، وتصفية حساباتها وتحقيق غايتها وسيكون الهدف الرئيسي تحقيق مآلات ما تصبو إليه أطراف الصراع".ولفت العناز إلى أن "هناك أدوات وفصائل مسلحة ترتبط بأهداف ومشاريع إقليمية تسعى لجعل أرض العراق مرتعًا لتصفية الحسابات السياسية، وتحقيق الأهداف والمصالح الإقليمية على حساب حياة ومستقبل ابناء الشعب العراقي، وزجه في معترك مواجهات وعمليات عسكرية، غايتها خدمة الأهداف الإقليمية وتحقيق المكاسب الأمنية والمنافع الذاتية".انسحاب الفصائلمن جانبه يقول الخبير والمستشار العسكري العراقي السابق، صفاء الأعسم: "حتى الساعات الماضية كان هناك انسحاب كلي من جانب الفصائل المسلحة إلى خارج الحدود العراقية، بناء على توجيه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم ما بين مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والقيادات الأمنية والدبلوماسية الإيرانية، وعلى كل المستويات كان هناك توجيه على أنه لا يجب أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".وأضاف الأعسم في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الاتفاق أيضا مع الأعرجي كان يتضمن عدم السماح لفصائل المقاومة بتوجيه ضربات من الداخل العراقي لخدمة خارج الحدود، هذه الرسائل وصلت وكان هناك انسحاب لفصائل المقاومة واسلحتها و قياداتها ومقاتليها إلى خارج الحدود العراقية وتقريبا ستكون على الحدود العراقية -السورية أو داخل سوريا".ضربة محتملةوأشار الأعسم إلى أن "تلك التوافقات والتحركات تبعد العراق عن ضربة محتملة، تلك الإجراءات جاءت نتيجة لتحذيرات أمريكية وصلت للعراق وكانت العراق والسعودية وقطر وسطاء في هذا الموضوع، وبالتالي حقق العراق مبتغاه بأن لا تكون أراضيه مقر لانطلاقة ضربات من الفصائل إلى الكيان الصهيوني، وهذا يعني أن الأمور تسير نحو التهدئة وليس التصعيد".رفض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الشكوى التي تقدمت بها إسرائيل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الضربات التي شنتها "المقاومة الإسلامية" في العراق على إسرائيل.وأكد السوداني خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الـ47 لمجلس الوزراء العراقي، أن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقا لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتا إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني".كما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفق البيان "بعقد اجتماع طارئ أمس للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، نشر الاثنين الماضي عبر منصة "إكس"، رسالة إلى مجلس الأمن، قال فيها إن "إسرائيل لها الحق الأصيل في الدفاع عن النفس... واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها من الأعمال العدائية المستمرة من قبل "المقاومة الإسلامية" في العراق".وذكرت "المقاومة الإسلامية" في العراق، أنها أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على إسرائيل، منذ اندلاع الحرب العام الماضي في قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20241117/العراق-يجدد-موقفه-الرافض-لاستخدام-أراضيه-وأجوائه-للاعتداء-على-أي-دولة-1094875872.html
https://sarabic.ae/20241119/العراق-يتهم-إسرائيل-باستخدام-ذريعة-للاعتداء-على-أراضيه-1094973934.html
https://sarabic.ae/20241116/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-في-جنوبي-إسرائيل-1094859911.html
https://sarabic.ae/20241116/لماذا-تمتنع-إسرائيل-عن-ضرب-المقاومة-في-العراق-حتى-الآن-1094860966.html
العراق
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048942744_160:0:2861:2026_1920x0_80_0_0_279472d6589b101dbf13e38c893eba9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, فصائل مسلحة, كتلة فصائل بدر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, الحكومة العراقية, الحكومة العراقية الاتحادية, الحملة العسكرية في كركوك
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, فصائل مسلحة, كتلة فصائل بدر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, الحكومة العراقية, الحكومة العراقية الاتحادية, الحملة العسكرية في كركوك

بعد انسحاب "فصائل المقاومة".. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب العراق؟

19:51 GMT 20.11.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZالقبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
حصري
شهدت الأيام الماضية تصاعد الخطاب السياسي والعسكري الإسرائيلي تجاه العراق، وتسريبات تتحدث عن اقتراب توجيه ضربة لمواقع عراقية، بعد انتشار تقارير تتحدث عن نية إيران توجيه ضربة إلى عمق الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من بلاد الرافدين، الأمر الذي نفته حكومة السوداني، وضغطت على الفصائل لتفويت الفرصة على تل أبيب.
وما زاد من التكهنات بأن ضربة إسرائيلية أصبحت وشيكة ضد العراق، هو ما قامت به إسرائيل من تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد العمليات العسكرية والاستهدافات التي تقوم بها الفصائل المسلحة ضد إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، في الوقت ذاته هناك تقارير من الداخل العراقي تتحدث عن اتفاقات بين الحكومة والفصائل المسلحة على انسحابها وأسلحتها إلى خارج الأراضي العراقية، بعد الوساطات التي جرت والتحذيرات الأمريكية.

هل توجه إسرائيل ضربة إلى العراق ردا على صواريخ ومسيرات الفصائل المسلحة؟

بداية يقول إياد العناز، المحلل السياسي العراقي: "تسارعُ الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، يعطي دلالة واضحة على متغيرات سياسية قادمة وأوضاع قابلة للتصعيد في مناطق أخرى، غير التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجنوب اللبناني".

طبيعة التطورات

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من هنا فإن الميدان العراقي سيكون ضمن الاستراتيجية العسكرية والعقيدة الأمنية للمشروع الإسرائيلي، وهو ما أفصح عنه وزير الخارجية جدعون ساعر هذه الأيام حول استهداف العراق عبر الرسالة التي أرسلها لمجلس الأمن الدولي، يشرح فيها ما تقوم به هذه الفصائل، معتبرًا إياها أنها تشكل تهديدًا للعمق الإسرائيلي".
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العراق يجدد موقفه الرافض لاستخدام أراضيه وأجوائه للاعتداء على أي دولة
17 نوفمبر, 13:32 GMT
وأشار العناز إلى أن "الموقف الإسرائيلي يأتي مع طبيعة التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجنوب اللبناني والميدان السوري، والسعي لجعل العراق ساحة تكتمل فيه عملية تنفيذ المشاريع الإقليمية وفق الأهداف والمعطيات التي تسعى إليها الدول المعنية بالصراع القائم، وتصفية حساباتها وتحقيق غايتها وسيكون الهدف الرئيسي تحقيق مآلات ما تصبو إليه أطراف الصراع".
ولفت العناز إلى أن "هناك أدوات وفصائل مسلحة ترتبط بأهداف ومشاريع إقليمية تسعى لجعل أرض العراق مرتعًا لتصفية الحسابات السياسية، وتحقيق الأهداف والمصالح الإقليمية على حساب حياة ومستقبل ابناء الشعب العراقي، وزجه في معترك مواجهات وعمليات عسكرية، غايتها خدمة الأهداف الإقليمية وتحقيق المكاسب الأمنية والمنافع الذاتية".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العراق يتهم إسرائيل باستخدام ذريعة للاعتداء على أراضيه
أمس, 18:14 GMT

انسحاب الفصائل

من جانبه يقول الخبير والمستشار العسكري العراقي السابق، صفاء الأعسم: "حتى الساعات الماضية كان هناك انسحاب كلي من جانب الفصائل المسلحة إلى خارج الحدود العراقية، بناء على توجيه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم ما بين مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والقيادات الأمنية والدبلوماسية الإيرانية، وعلى كل المستويات كان هناك توجيه على أنه لا يجب أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".
وأضاف الأعسم في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الاتفاق أيضا مع الأعرجي كان يتضمن عدم السماح لفصائل المقاومة بتوجيه ضربات من الداخل العراقي لخدمة خارج الحدود، هذه الرسائل وصلت وكان هناك انسحاب لفصائل المقاومة واسلحتها و قياداتها ومقاتليها إلى خارج الحدود العراقية وتقريبا ستكون على الحدود العراقية -السورية أو داخل سوريا".
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة "هدف عسكري" في جنوبي إسرائيل
16 نوفمبر, 12:14 GMT

ضربة محتملة

وأشار الأعسم إلى أن "تلك التوافقات والتحركات تبعد العراق عن ضربة محتملة، تلك الإجراءات جاءت نتيجة لتحذيرات أمريكية وصلت للعراق وكانت العراق والسعودية وقطر وسطاء في هذا الموضوع، وبالتالي حقق العراق مبتغاه بأن لا تكون أراضيه مقر لانطلاقة ضربات من الفصائل إلى الكيان الصهيوني، وهذا يعني أن الأمور تسير نحو التهدئة وليس التصعيد".
رفض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الشكوى التي تقدمت بها إسرائيل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الضربات التي شنتها "المقاومة الإسلامية" في العراق على إسرائيل.
وأكد السوداني خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الـ47 لمجلس الوزراء العراقي، أن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقا لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتا إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني".
قصف مدينة الرمادي خلال تحريرها من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
لماذا تمتنع إسرائيل عن ضرب "المقاومة" في العراق حتى الآن؟
16 نوفمبر, 13:20 GMT
كما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفق البيان "بعقد اجتماع طارئ أمس للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، نشر الاثنين الماضي عبر منصة "إكس"، رسالة إلى مجلس الأمن، قال فيها إن "إسرائيل لها الحق الأصيل في الدفاع عن النفس... واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية نفسها ومواطنيها من الأعمال العدائية المستمرة من قبل "المقاومة الإسلامية" في العراق".
وذكرت "المقاومة الإسلامية" في العراق، أنها أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على إسرائيل، منذ اندلاع الحرب العام الماضي في قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала