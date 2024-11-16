https://sarabic.ae/20241116/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-في-جنوبي-إسرائيل-1094859911.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة "هدف عسكري" في جنوبي إسرائيل
فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة "هدف عسكري" في جنوبي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، مهاجمة "هدف عسكري" في إسرائيل بالطيران المسيّر، هو ثالث هجوم من نوعه اليوم، فيما يمثل جانبا من عمليات متواصلة تنفذها ضد... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T12:14+0000
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وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت، هدفاً عسكرياً في جنوب الأراضي المحتلة للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر".وكانت الفصائل المذكورة قد أعلنت، في بيان منفصل بوقت سابق من اليوم، مهاجمة "هدف حيوي" في شمالي إسرائيل بالطيران المسيّر.وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أميركية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20241116/فيديو-يظهر-علي-لاريجاني-مستشار-المرشد-الإيراني-يواجه-مسيرة-إسرائيلية-فوق-بيروت--1094857327.html
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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة "هدف عسكري" في جنوبي إسرائيل
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، مهاجمة "هدف عسكري" في إسرائيل بالطيران المسيّر، هو ثالث هجوم من نوعه اليوم، فيما يمثل جانبا من عمليات متواصلة تنفذها ضد إسرائيل منذ أكثر من عام، دعما لقطاع غزة.
وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت، هدفاً عسكرياً في جنوب الأراضي المحتلة للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر".
وبوقت سابق من اليوم أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مهاجمة "هدف حيوي" في جنوبي إسرائيل بالطيران المسيّر.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 16-11-2024 ، هدفاً عسكرياً في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".
وكانت الفصائل المذكورة قد أعلنت، في بيان منفصل بوقت سابق من اليوم، مهاجمة "هدف حيوي" في شمالي إسرائيل بالطيران المسيّر.
وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أميركية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".