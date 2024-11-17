https://sarabic.ae/20241117/العراق-يجدد-موقفه-الرافض-لاستخدام-أراضيه-وأجوائه-للاعتداء-على-أي-دولة-1094875872.html

العراق يجدد موقفه الرافض لاستخدام أراضيه وأجوائه للاعتداء على أي دولة

العراق يجدد موقفه الرافض لاستخدام أراضيه وأجوائه للاعتداء على أي دولة

سبوتنيك عربي

صرح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، بأن "العراق بشعبه وحكومته قوي ومتماسك، وبقواتنا العسكرية بتشكيلاتها المختلفة، حافظنا ونحافظ على... 17.11.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن الأعرجي تجديد موقف بلاده الرافض لاستخدام الأراضي والأجواء العراقية، منطلقا للاعتداء على أي دولة.وأكد قاسم الأعرجي أن الموقف العراقي ما يزال رافضا لاستخدام الأراضي والأجواء العراقية، منطلقا للاعتداء على أي دولة، مشيرا إلى أن العراق يعمل بكل قوة وجهد لإنجاح دور بلاده البارز في تهدئة الأوضاع وعدم الذهاب نحو التصعيد وجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة.وتابع مستشار الأمن القومي العراقي: "نذكر المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية والأخلاقية، وضرورة توحيد الجهود واستخدام كل وسائل الضغط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ومعالجة تبعاتها الكارثية".وفي السادس من الشهر الجاري، نفى المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، صحة الأنباء التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية للرد على الهجمات الإسرائيلية التي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، أكد المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على دعم العراق لنضال الشعبين الفلسطيني واللبناني وإدانته لجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضدهما.وأشار المجلس إلى أن الأخبار المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لهجمات أو ردود هي "مجرد ذرائع كاذبة" تهدف لتبرير أي اعتداء محتمل على سيادة العراق وأراضيه.وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نشرت، الأحد الماضي، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها، أن أقمارا صناعية رصدت تحركات إيرانية لنقل صواريخ باليستية إلى العراق بغرض استخدامها في هجوم محتمل على إسرائيل.تجدر الإشارة إلى أن إيران كانت قد هددت برد حازم بعد الهجوم الإسرائيلي عليها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي جاء رداً على هجوم صاروخي إيراني في مطلع الشهر ذاته.

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https://sarabic.ae/20241101/فصائل-عراقية-تعلن-شن-هجمات-بالطيران-المسير-على-6-أهداف-حيوية-في-إسرائيل-1094375500.html

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