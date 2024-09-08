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وزير الدفاع العراقي: انسحاب الأمريكيين على مرحلتين وينتهي في عام 2026
وزير الدفاع العراقي: انسحاب الأمريكيين على مرحلتين وينتهي في عام 2026
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع واشنطن على إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في البلاد، على مرحلتين. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T11:47+0000
2024-09-08T11:47+0000
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وأشار في مقابلة صحفية معه إلى أن "المرحلة الأولى من انسحاب الأمريكيين تبدأ في العام الحالي، وتستمر حتى 2025، بينما تنتهي المرحلة الثانية في عام 2026"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح أن "اللجان العسكرية العليا بين الجانب العراقي والأمريكي، توصلت إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات التحالف على مدى عامين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة".وتابع مبيّنا أنه "تم تأجيل الإعلان عن الانسحاب بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الأمريكية".وأكد وزير الدفاع العراقي أن "الحكومة العراقية ماضية في خطتها في إنهاء مهمة التحالف الدولي، ووضعت تفاهمات لذلك"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد التوقيع على التفاهم الذي جرى في واشنطن".وكان العراق، قد أعلن في شهر أغسطس/ آب الماضي، تأجيل إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد بسبب التطورات الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود قوات أمريكية على أراضيه.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد صرح مرارا، بأن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة"، مطالبا بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه.يشار إلى أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية، التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.
https://sarabic.ae/20240819/لماذا-تراجع-العراق-عن-المطالبة-برحيل-القوات-الأمريكية-رغم-الإعلان-المتكرر-عن-عدم-الحاجة-إليها؟-1091904925.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الدفاع العراقي: انسحاب الأمريكيين على مرحلتين وينتهي في عام 2026

11:47 GMT 08.09.2024
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
جندي من الجيش الأمريكي
© flickr.com / Expert Infantry
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع واشنطن على إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في البلاد، على مرحلتين.
وأشار في مقابلة صحفية معه إلى أن "المرحلة الأولى من انسحاب الأمريكيين تبدأ في العام الحالي، وتستمر حتى 2025، بينما تنتهي المرحلة الثانية في عام 2026"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح أن "اللجان العسكرية العليا بين الجانب العراقي والأمريكي، توصلت إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات التحالف على مدى عامين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة".

وكشف العباسي أن "وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعرب عن اعتقاده بأن مدة السنتين غير كافية للانسحاب، وطلب إضافة عام آخر، لكن بغداد رفضت التمديد".

وتابع مبيّنا أنه "تم تأجيل الإعلان عن الانسحاب بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الأمريكية".
وأكد وزير الدفاع العراقي أن "الحكومة العراقية ماضية في خطتها في إنهاء مهمة التحالف الدولي، ووضعت تفاهمات لذلك"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد التوقيع على التفاهم الذي جرى في واشنطن".
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وكان العراق، قد أعلن في شهر أغسطس/ آب الماضي، تأجيل إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد بسبب التطورات الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود قوات أمريكية على أراضيه.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد صرح مرارا، بأن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة"، مطالبا بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه.
يشار إلى أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية، التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.
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