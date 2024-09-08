https://sarabic.ae/20240908/وزير-الدفاع-العراقي-انسحاب-الأمريكيين-على-مرحلتين-وينتهي-في-عام-2026-1092508457.html

وزير الدفاع العراقي: انسحاب الأمريكيين على مرحلتين وينتهي في عام 2026

وزير الدفاع العراقي: انسحاب الأمريكيين على مرحلتين وينتهي في عام 2026

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع واشنطن على إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في البلاد، على مرحلتين. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T11:47+0000

2024-09-08T11:47+0000

2024-09-08T11:47+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102032/88/1020328829_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_ba1bd5adea28b5d3398a23f9fd993861.jpg

وأشار في مقابلة صحفية معه إلى أن "المرحلة الأولى من انسحاب الأمريكيين تبدأ في العام الحالي، وتستمر حتى 2025، بينما تنتهي المرحلة الثانية في عام 2026"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأوضح أن "اللجان العسكرية العليا بين الجانب العراقي والأمريكي، توصلت إلى اتفاق بشأن انسحاب قوات التحالف على مدى عامين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة".وتابع مبيّنا أنه "تم تأجيل الإعلان عن الانسحاب بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الأمريكية".وأكد وزير الدفاع العراقي أن "الحكومة العراقية ماضية في خطتها في إنهاء مهمة التحالف الدولي، ووضعت تفاهمات لذلك"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد التوقيع على التفاهم الذي جرى في واشنطن".وكان العراق، قد أعلن في شهر أغسطس/ آب الماضي، تأجيل إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد بسبب التطورات الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود قوات أمريكية على أراضيه.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد صرح مرارا، بأن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة"، مطالبا بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه.يشار إلى أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية، التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.

https://sarabic.ae/20240819/لماذا-تراجع-العراق-عن-المطالبة-برحيل-القوات-الأمريكية-رغم-الإعلان-المتكرر-عن-عدم-الحاجة-إليها؟-1091904925.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار العالم الآن, العالم العربي