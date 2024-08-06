https://sarabic.ae/20240806/البنتاغون-يتهم-إيران-بالهجوم-على-قاعدة-عين-الأسد-في-العراق-1091455237.html

البنتاغون يتهم إيران بالهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق

البنتاغون يتهم إيران بالهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق

سبوتنيك عربي

وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق، حيث تتمركز القوات الأمريكية، بأنه "تصعيد خطير"،... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T05:52+0000

2024-08-06T05:52+0000

2024-08-06T05:52+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/18/1087324585_0:191:1840:1226_1920x0_80_0_0_68bb943735111a59384961cb756f53cc.jpg

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا وجاء فيه: "اتفق الوزير أوستن ونظيره الإسرائيلي غالانت أن الهجوم الذي شنته القوات التي تعمل بالتنسيق مع إيران، على أفراد عسكريين أمريكيين متمركزين في قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق يمثل تصعيدا خطيرا ويظهر دور إيران المزعزع للاستقرار في العراق والمنطقة".وبحسب البيان، فإن موضوع المحادثة بين أوستن وغالانت كان "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران و"حزب الله" اللبناني وحركات أخرى "تنسق أعمالها" مع طهران.وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن العديد من الأفراد الأمريكيين أصيبوا في هجوم صاروخي مشتبه به ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.وأضاف: "تشير المؤشرات الأولية إلى إصابة العديد من الأفراد الأمريكيين.. يجري أفراد القاعدة تقييمًا للأضرار بعد الهجوم".وأطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، حسبما أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد.وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".إطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراقفي السياق، شهدت جميع القواعد الأمريكية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في العراق.وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي".

https://sarabic.ae/20240805/البنتاغون-لـسبوتنيك-إصابة-عدد-من-الجنود-الأمريكيين-في-هجوم-صاروخي-على-قاعدة-الأسد-الجوية-1091452257.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم