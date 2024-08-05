https://sarabic.ae/20240805/البنتاغون-لـسبوتنيك-إصابة-عدد-من-الجنود-الأمريكيين-في-هجوم-صاروخي-على-قاعدة-الأسد-الجوية-1091452257.html
البنتاغون لـ"سبوتنيك": إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق
البنتاغون لـ"سبوتنيك": إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن العديد من الأفراد الأمريكيين أصيبوا في هجوم صاروخي مشتبه به ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T21:52+0000
2024-08-05T21:52+0000
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وقال المتحدث في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "يمكننا أن نؤكد أنه كان هناك هجوما صاروخيا مشتبه به اليوم ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق".وأطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، حسبما أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد.وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".في السياق، شهدت جميع القواعد الأمريكية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في العراق.وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي.
https://sarabic.ae/20240805/إطلاق-صواريخ-على-قاعدة-عين-الأسد-العسكرية-الأمريكية-في-العراق-1091452127.html
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البنتاغون الأمريكي, العالم, الجيش الأمريكي, القوات الأمريكية, العراق
البنتاغون الأمريكي, العالم, الجيش الأمريكي, القوات الأمريكية, العراق
البنتاغون لـ"سبوتنيك": إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق
21:52 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 22:16 GMT 05.08.2024)
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن العديد من الأفراد الأمريكيين أصيبوا في هجوم صاروخي مشتبه به ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.
وقال المتحدث في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "يمكننا أن نؤكد أنه كان هناك هجوما صاروخيا مشتبه به اليوم ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق".
وأضاف، "تشير المؤشرات الأولية إلى إصابة العديد من الأفراد الأمريكيين.. يجري أفراد القاعدة تقييمًا للأضرار بعد الهجوم".
وأطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية غربي العراق من قاذفة صواريخ، حسبما أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية العراقية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بوقوع انفجارات في منطقة قاعدة عين الأسد.
وقال المصدر، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت للقصف بصاروخين أطلقا من شاحنة".
في السياق، شهدت جميع القواعد الأمريكية في أرياف محافظات الحسكة ودير الزور وحمص شرقي سوريا، استنفارا كبيرا لقواتها إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في العراق.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: في هذه الأثناء، ثمة استنفار كامل لقوات الجيش الأمريكي في قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا (خراب الجير/ في محافظة الحسكة، قاعدتي حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، و"العمر" للنفط/ بريف محافظة دير الزور)، وقاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية/ بريف حمص الشرقي.