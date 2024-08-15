https://sarabic.ae/20240815/العراق-يعلن-تأجيل-إعلان-إنهاء-المهمة-العسكرية-للتحالف-الدولي-1091789303.html
العراق يعلن تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي
العراق يعلن تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي
سبوتنيك عربي
أعلن العراق، اليوم الخميس، تأجيل إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد بسبب التطورات الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود قوات أمريكية على أراضيه. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T16:58+0000
2024-08-15T16:58+0000
2024-08-15T16:58+0000
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وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إنه "لا توجد قوات أمريكية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين الموجودين تحت مظلة التحالف الدولي".وأضاف البيان أن "اللجنة العسكرية العليا ركزت خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) بهدف الوصول إلى موعد نهائي لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي".وأوضح أنه "على هذا الأساس، سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق".كما أكد البيان أن العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك العلاقة الأمنية، منفصلة تماماً عن مسار العلاقة مع قوات التحالف الدولي، لافتا إلى أن هذه العلاقة قائمة قبل التحالف وستستمر بعده.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد صرح مرارا بأن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة"، مطالبا بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه.يشار إلى أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.
https://sarabic.ae/20240622/السوداني-يؤكد-مجددا-ضرورة-إنهاء-مهام-التحالف-الدولي-عبر-تعزيز-القدرات-الجوية-للعراق-1090066809.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
العراق يعلن تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي
أعلن العراق، اليوم الخميس، تأجيل إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد بسبب التطورات الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود قوات أمريكية على أراضيه.
وقالت
وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إنه "لا توجد قوات أمريكية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين الموجودين تحت مظلة التحالف الدولي".
وأضاف البيان أن "اللجنة العسكرية العليا ركزت خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) بهدف الوصول إلى موعد نهائي لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي".
وأوضح أنه "على هذا الأساس، سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق
".
وتابع: "كنا قريبين جداً من الإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق".
كما أكد البيان أن العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك العلاقة الأمنية، منفصلة تماماً عن مسار العلاقة مع قوات التحالف الدولي، لافتا إلى أن هذه العلاقة قائمة قبل التحالف وستستمر بعده.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد صرح مرارا بأن "القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة"، مطالبا بإنهاء وجود التحالف الدولي على أراضيه.
يشار إلى أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي
في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة.