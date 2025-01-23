https://sarabic.ae/20250123/إيران-تعلق-على-تصنيف-أمريكا-لـأنصار-الله-كجماعة-إرهابية-1097082748.html

إيران تعلق على تصنيف أمريكا لـ"أنصار الله" كجماعة إرهابية

إيران تعلق على تصنيف أمريكا لـ"أنصار الله" كجماعة إرهابية

سبوتنيك عربي

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، على قرار أمريكا بتصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية كـ"منظمة إرهابية". 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T16:15+0000

2025-01-23T16:15+0000

2025-01-23T16:15+0000

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ووصف بقائي القرار إياه بأنه إجراء "غير مبرر ولا أساس له من الصحة"، كما أنه انتهاك للقوانين الدولية. وقال بقائي إن إجراء وزارة الخارجية الأمريكية هو "ذريعة لفرض عقوبات معادية للإنسانية على الأمة اليمنية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أعرب الدبلوماسي الإيراني عن "دعم وتضامن إيران مع الشعب اليمني والشعب الفلسطيني المضطهد ضد الاحتلال والإبادة الجماعية للنظام الصهيوني"، بحسب قوله. وتابع أن "مثل هذه الإجراءات الأحادية التعسفية والتي لا أساس لها من الصحة، من شأنها أن تضعف سيادة القانون في مجال العلاقات الدولية، وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين". وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تصنيف "أنصار الله" على هذا النحو، بعد أن عكست إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن القرار الذي اتخذ خلال ولاية ترامب الأولى. وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أجل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير/ شباط 2024.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250123/تصويت-هل-ترى-أن-تصنيف-ترامب-لـأنصار-الله-كمنظمة-إرهابية-يسهم-في-تحسين-الأمن-الدولي؟-1097072007.html

https://sarabic.ae/20250123/الحكومة-اليمنية-تعلق-على-قرار-ترامب-بتصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-1097060187.html

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أنصار الله, إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن