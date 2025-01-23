https://sarabic.ae/20250123/الحكومة-اليمنية-تعلق-على-قرار-ترامب-بتصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-1097060187.html

‌‏الحكومة اليمنية تعلق على قرار ترامب بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية

‌‏الحكومة اليمنية تعلق على قرار ترامب بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية

سبوتنيك عربي

اعتبرت الحكومة اليمنية أن القرار الأمريكي بتصنيف جماعة "أنصار الله"، "يعد خطوة مهمة على طريق مواجهة هذه الميليشيات، التي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي". 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T06:35+0000

2025-01-23T06:35+0000

2025-01-23T06:35+0000

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وأكدت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، أن "القرار يعكس إدراكا عالميا بخطورة الأعمال الإرهابية التي تمارسها هذه الجماعة، بما في ذلك هجماتها المتكررة على الملاحة الدولية، واستهداف المدنيين والبنى التحتية، ودورها في زعزعة الاستقرار بالمنطقة".ودعا الإرياني، "المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة وتصنيف هذه الميليشيات منظمة إرهابية عالمية، وتكثيف الجهود لتجفيف منابعها المالية والعسكرية والإعلامية، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وحذر الشعب اليمني من "التعامل مع الميليشيات الحوثية التي تسعى لاستغلالهم كأداة لتحقيق أهدافها التخريبية، وإطالة أمد الحرب وتكريس معاناتهم"، مؤكدا أن "أي تعامل مع هذه الميليشيات، سواءً كان ماديًا أو معنويًا، يعرض من يشارك في ذلك للمساءلة القانونية".ووجهت الحكومة اليمنية، عبر وزير إعلامها، "الدعوة لكل اليمنيين للوقوف صفا واحدا خلف مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، والعمل على إنهاء سيطرة هذه الميليشيات الإرهابية على مقدرات الشعب اليمني والمساهمة في استعادة الدولة وبناء مستقبل آمن ومستقر".وأعلن البيت الأبيض، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان له: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية يُؤمر بموجب هذا على النحو التالي: يضع هذا الأمر موضع التنفيذ عملية يتم بموجبها النظر في تصنيف أنصار الله، والمعروفين أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، بما يتفق مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تصنيف "أنصار الله" على هذا النحو، بعد أن عكست إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن القرار الذي اتخذ خلال ولاية ترامب الأولى.وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت واشنطن إعادة تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية، غير أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أجل الموعد المحدد لبدء سريان القرار، قبل ساعات قليلة من موعد تنفيذه الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم 16 فبراير/ شباط 2024.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا و"أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة لمساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

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