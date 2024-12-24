https://sarabic.ae/20241224/إسرائيل-توجه-البعثات-الدبلوماسية-في-أوروبا-للسعي-لتصنيف-أنصار-الله-كـمنظمة-إرهابية--1096111562.html

إسرائيل توجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا للسعي لتصنيف "أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية"

إسرائيل توجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا للسعي لتصنيف "أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية"

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعليمات إلى البعثات الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة "أنصار الله" في اليمن "منظمة إرهابية". 24.12.2024, سبوتنيك عربي

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2024-12-24T10:52+0000

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان له، إن أنصارالله "يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره"، مضيفا: "أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا".يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده "ستضرب البنية التحتية الاستراتيجية لأنصار الله وستقطع رؤوس قادتهم، تماما كما فعلت مع اسماعيل هنية ويحيى السنوار، وحسن نصر الله، وسنفعل في الحديدة وصنعاء كما فعلنا في طهران وغزة ولبنان".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعمل بطريقة منهجية على تفكيك ما يسميه محور الشر، معلنا أن إسرائيل تغير الشرق الأوسط وتعزز موقعها كدولة مركزية في المنطقة.وقال نتنياهو: "دمرنا حركة "حماس"، وضربنا "حزب الله" في لبنان، وقتلنا نصر الله".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

https://sarabic.ae/20241223/أنصار-الله-تعلن-استهداف-هدفين-عسكريين-إسرائيليين-في-منطقتي-يافا-وعسقلان-فيديو-1096091120.html

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