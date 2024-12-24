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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20241224/إسرائيل-توجه-البعثات-الدبلوماسية-في-أوروبا-للسعي-لتصنيف-أنصار-الله-كـمنظمة-إرهابية--1096111562.html
إسرائيل توجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا للسعي لتصنيف "أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية"
إسرائيل توجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا للسعي لتصنيف "أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية"
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعليمات إلى البعثات الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة "أنصار الله" في اليمن "منظمة إرهابية". 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T10:52+0000
2024-12-24T10:52+0000
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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان له، إن أنصارالله "يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره"، مضيفا: "أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا".يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده "ستضرب البنية التحتية الاستراتيجية لأنصار الله وستقطع رؤوس قادتهم، تماما كما فعلت مع اسماعيل هنية ويحيى السنوار، وحسن نصر الله، وسنفعل في الحديدة وصنعاء كما فعلنا في طهران وغزة ولبنان".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعمل بطريقة منهجية على تفكيك ما يسميه محور الشر، معلنا أن إسرائيل تغير الشرق الأوسط وتعزز موقعها كدولة مركزية في المنطقة.وقال نتنياهو: "دمرنا حركة "حماس"، وضربنا "حزب الله" في لبنان، وقتلنا نصر الله".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241223/أنصار-الله-تعلن-استهداف-هدفين-عسكريين-إسرائيليين-في-منطقتي-يافا-وعسقلان-فيديو-1096091120.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إسرائيل توجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا للسعي لتصنيف "أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية"

10:52 GMT 24.12.2024
© AP Photo / Hani Mohammedأنصار الله
أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعليمات إلى البعثات الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة "أنصار الله" في اليمن "منظمة إرهابية".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان له، إن أنصارالله "يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره"، مضيفا: "أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده "ستضرب البنية التحتية الاستراتيجية لأنصار الله وستقطع رؤوس قادتهم، تماما كما فعلت مع اسماعيل هنية ويحيى السنوار، وحسن نصر الله، وسنفعل في الحديدة وصنعاء كما فعلنا في طهران وغزة ولبنان".
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي يافا وعسقلان... فيديو
أمس, 17:36 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعمل بطريقة منهجية على تفكيك ما يسميه محور الشر، معلنا أن إسرائيل تغير الشرق الأوسط وتعزز موقعها كدولة مركزية في المنطقة.
وقال نتنياهو: "دمرنا حركة "حماس"، وضربنا "حزب الله" في لبنان، وقتلنا نصر الله".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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