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"أنصار الله" تعلن استهداف هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي يافا وعسقلان... فيديو
"أنصار الله" تعلن استهداف هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي يافا وعسقلان... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم الاثنين، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين نوع "يافا" استهدفتا هدفين عسكريين إسرائيليين... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T17:36+0000
2024-12-23T17:36+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح"، مؤكدا أن "العمليات الالعسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ على غزة ورفعِ الحصارِ عنها".وأوصى رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، أمس الأحد، بمهاجمة إيران مباشرة ردا على هجومات جماعة "أنصار الله" اليمنية على إسرائيل.وقال برنياع، خلال المناقشات التي جرت على المستوى السياسي في الأيام الماضية، إنه "يجب أن نتقدم للأمام، فإذا هاجمنا الحوثيين فقط، فلن يكفي ذلك، فعليك أن تتجه نحو الرأس، من أجل إيران"، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في القيادة الشمالية: "مثلما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لإيران، سنتحرك ضد الحوثيين"، مضيفا أن "النتيجة ستكون نفسها"، وذلك حسب القناة "7" الإسرائيلية.وتابع: "نحن لا نتصرف بمفردنا فالولايات المتحدة، وكذلك الدول الأخرى، مثلنا، نرى جميعا الحوثيين تهديد ليس فقط على الإبحار الدولي بل على النظام الدولي ككل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت الماضي، أنه فشل في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وسقط بالقرب من تل أبيب، فيما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد سماع صفارات الإنذار وسط إسرائيل"، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصلت تقارير عن سقوط شظايا في إحدى المستوطنات في منطقة تل أبيب".وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غربي البلاد، لسلسلة غارات إسرائيلية صباح الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، وأشارت إلى أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمالي العاصمة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".والأسبوع الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241222/نتنياهو-يؤكد-أن-إسرائيل-ستتحرك-ضد-أنصار-الله-بقوة-1096060593.html
https://sarabic.ae/20241222/أنصار-الله-تحذر-الدول-من-دعم-إسرائيل-في-غاراتها-على-اليمن-1096051270.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي يافا وعسقلان... فيديو

17:36 GMT 23.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع
 المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم الاثنين، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين نوع "يافا" استهدفتا هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي يافا وعسقلان.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح"، مؤكدا أن "العمليات الالعسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ على غزة ورفعِ الحصارِ عنها".
وأوصى رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، أمس الأحد، بمهاجمة إيران مباشرة ردا على هجومات جماعة "أنصار الله" اليمنية على إسرائيل.
وقال برنياع، خلال المناقشات التي جرت على المستوى السياسي في الأيام الماضية، إنه "يجب أن نتقدم للأمام، فإذا هاجمنا الحوثيين فقط، فلن يكفي ذلك، فعليك أن تتجه نحو الرأس، من أجل إيران"، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في القيادة الشمالية: "مثلما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لإيران، سنتحرك ضد الحوثيين"، مضيفا أن "النتيجة ستكون نفسها"، وذلك حسب القناة "7" الإسرائيلية.
وتابع: "نحن لا نتصرف بمفردنا فالولايات المتحدة، وكذلك الدول الأخرى، مثلنا، نرى جميعا الحوثيين تهديد ليس فقط على الإبحار الدولي بل على النظام الدولي ككل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل ستتحرك ضد "أنصار الله" بقوة
أمس, 16:35 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت الماضي، أنه فشل في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وسقط بالقرب من تل أبيب، فيما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد سماع صفارات الإنذار وسط إسرائيل"، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصلت تقارير عن سقوط شظايا في إحدى المستوطنات في منطقة تل أبيب".
وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غربي البلاد، لسلسلة غارات إسرائيلية صباح الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، وأشارت إلى أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمالي العاصمة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
"أنصار الله" تحذر الدول من دعم إسرائيل في غاراتها على اليمن
أمس, 05:03 GMT
وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".
والأسبوع الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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