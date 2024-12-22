https://sarabic.ae/20241222/أنصار-الله-تحذر-الدول-من-دعم-إسرائيل-في-غاراتها-على-اليمن-1096051270.html
"أنصار الله" تحذر الدول من دعم إسرائيل في غاراتها على اليمن
"أنصار الله" تحذر الدول من دعم إسرائيل في غاراتها على اليمن
سبوتنيك عربي
أرسلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تحذيرا للدول، التي تنوي تقديم أي مساندةً لإسرائيل في غاراتها على اليمن، مشددة على أن مساندة تل أبيب في الهجمات... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T05:03+0000
2024-12-22T05:03+0000
2024-12-22T05:03+0000
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وكتب وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله"، جمال عامر، عبر منصة "إكس": "من باب من أنذر فقد أعذر، فإن أي دولة تساند الكيان الصهيوني في عدوانه على اليمن بأي طريقة كانت فإنها ستصبح شريكة وتتحمل تبعات قرارها".وتابع: "حينذاك ستعلم أي خطيئة اقترفتها بينما هي تدفع ثمن إسناد حرب إبادة أبناء غزة".ويأتي تحذير "أنصار الله" بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية، ثلاث غارات جوية على صنعاء، استهدفت جبل عطَّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ في قوات "أنصار الله" جنوب غربي صنعاء، ومعسكر الحفا التابع للجماعة في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك".وأضاف البيان أن الضربات جاءت بهدف "تعطيل وتقليص عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. كما أسقطت قوات القيادة المركزية العديد من الطائرات دون طيار الهجومية التابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر".سبق ذلك إعلان "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة، مؤكدةً "الاستعداد لحرب طويلة مع إسرائيل".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.الخارجية اليمنية: نبحث استلام مقر سفارتنا مع السلطات الجديدة في سورياعسكري مقرب من "أنصار الله": لا وجود لقوات يمنية في سوريا وجيشها يمتلك القوة لمواجهة إسرائيل
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
"أنصار الله" تحذر الدول من دعم إسرائيل في غاراتها على اليمن
أرسلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تحذيرا للدول، التي تنوي تقديم أي مساندةً لإسرائيل في غاراتها على اليمن، مشددة على أن مساندة تل أبيب في الهجمات سيجعلها شريكةً في تلك العمليات.
وكتب وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله"، جمال عامر، عبر منصة "إكس": "من باب من أنذر فقد أعذر، فإن أي دولة تساند الكيان الصهيوني في عدوانه على اليمن بأي طريقة كانت فإنها ستصبح شريكة وتتحمل تبعات قرارها".
وتابع: "حينذاك ستعلم أي خطيئة اقترفتها بينما هي تدفع ثمن إسناد حرب إبادة أبناء غزة".
ورد عامر، على تصريحات إسرائيلية عن وجود بنك أهداف لـ "أنصار الله"، بالقول: "أما الكيان المربك (يقصد إسرائيل)، الذي يتحدث عن بنك أهداف فقد أثبت فشله باستهداف المستهدف".
ويأتي تحذير "أنصار الله" بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية، ثلاث غارات جوية على صنعاء، استهدفت جبل عطَّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ في قوات "أنصار الله" جنوب غربي صنعاء، ومعسكر الحفا التابع للجماعة في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك".
وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتاكوم" في بيان لها عبر منصة "إكس": "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل مناطق سيطرتهم في صنعاء باليمن".
وأضاف البيان
أن الضربات جاءت بهدف "تعطيل وتقليص عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. كما أسقطت قوات القيادة المركزية العديد من الطائرات دون طيار الهجومية التابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر".
ويأتي القصف الجوي عقب إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.
سبق ذلك إعلان "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة، مؤكدةً "الاستعداد لحرب طويلة مع إسرائيل".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي ضم إيران وسوريا (في عهد حكومتها السابقة) وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.