https://sarabic.ae/20241221/أنصار-الله-نحن-علی-أعتاب-المرحلة-السادسة-من-إيلام-إسرائيل-1096044262.html

"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"

"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"

سبوتنيك عربي

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها "لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني وستستمر في وتيرة عملياتها العسكرية في إطار المرحلة الخامسة من إيلام العدو". 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T16:21+0000

2024-12-21T16:21+0000

2024-12-21T16:21+0000

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

أنصار الله

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/15/1096042569_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4625aff010763c36188910bf77a5106.jpg

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، عبد الله النعمي، في حديث لقناة "العالم" الإيرانية، إن "عملية إطلاق صاروخ فرط صوتي علی الأراضي المحتلة، كانت رسالة للعدو الصهيوني مفادها أن البناء علی الاستفراد بالشعب الفلسطيني، مجرد أوهام"، مشيرًا إلى أنه ربما "سيتم الإعلان عن المرحلة السادسة من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي، خلال الأيام القادمة، إذا استمر في عدوانه علی غزة".وأضاف النعمي: "نتمنی أن يكف العدو الصهيوني عدوانه علی الشعب الفلسطيني في غزة، ودون ذلك، فإن العمليات العسكرية اليمنية في تطور علی مستويي الكم والنوع وهناك تصاعد منشود وإمكانيات كبيرة لدی القوات المسلحة اليمنية لإنتاج منظومات أكبر وأكثر دقة من ذي قبل وعملياتنا ستستمر إلی أن يتم وقف إطلاق النار علی غزة ورفع الحصار الكامل عن إخواننا في غزة"، حسب قوله.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه فشل في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وسقط بالقرب من تل أبيب، فيما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غربي البلاد، لسلسلة غارات إسرائيلية صباح الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، وأشارت إلى أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمالي العاصمة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241220/غوتيريش-قلق-من-التصعيد-بين-إسرائيل-وأنصار-الله-وذلك-يقوض-جهود-الحل-السياسي-في-اليمن-1095991330.html

https://sarabic.ae/20241219/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقعين-عسكريين-في-إسرائيل---عاجل-1095946493.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم