https://sarabic.ae/20241219/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقعين-عسكريين-في-إسرائيل---عاجل-1095946493.html

"أنصار الله" تعلن استهداف موقعين عسكريين في إسرائيل

"أنصار الله" تعلن استهداف موقعين عسكريين في إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أنها شنت هجوما على هدفين عسكريين في إسرائيل، باستخدام صاروخين باليستين فرط صوتي نوع فلسطين2. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T07:40+0000

2024-12-19T07:40+0000

2024-12-19T08:01+0000

إسرائيل

أخبار اليمن الأن

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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفينِ عسكريين نوعيين وحساسينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخينِ بالستيينِ فرط صوتيينِ نوع فلسطين2". ووفقا له فإن العملية حققت أهدافها بنجاح.واوضح أنَ "العدوان الإسرائيليّ لن يثني اليمنَ واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازرهِ في قطاعِ غزةَ، وكذلك الرد على هذا العدوان الغاشم وذلك باستمرارِ الإسنادِ وضربِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ بالأسلحةِ المناسبة". وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه اعترض صاروخا أطلقت من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.‏وأشار الجيش إلى مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في كل مسافة يتطلب ذلك.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241219/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أهدافا-تابعة-لـأنصار-الله-1095942170.html

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