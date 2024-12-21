https://sarabic.ae/20241221/الجيش-الإسرائيلي-فشلنا-في-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-وإصابة-6-أشخاص-بالقرب-من-تل-أبيب-1096030812.html

الجيش الإسرائيلي: فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وإصابة 6 أشخاص بالقرب من تل أبيب

الجيش الإسرائيلي: فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وإصابة 6 أشخاص بالقرب من تل أبيب

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه فشل في اعتراض "صاروخ" أُطلق من اليمن وسقط بالقرب من تل أبيب، فيما أفادت الإسعاف الإسرائيلية بأن 6 أشخاص أصيبوا... 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T03:30+0000

2024-12-21T03:30+0000

2024-12-21T03:30+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091694095_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d452e436c1d6e81ae55e6c4cb8325ee8.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد سماع صفارات الإنذار وسط إسرائيل".وقالت الشرطة الإسرائيلية: "وصلت تقارير عن سقوط شظايا في إحدى المستوطنات في منطقة تل أبيب".من جانبها، أشارت خدمة الطوارئ الطبية في إسرائيل إلى أن 6 أشخاص قد نُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح طفيفة، بينما تم علاج عدة آخرين في مكان الحادث، بما في ذلك حالات صدمة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وفي المقابل، شنّت إسرائيل عدة غارات على أهداف في اليمن، بما في ذلك الموانئ والمنشآت الطاقة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241219/الجيش-الإسرائيلي-تفعيل-صفارات-الإنذار-في-مناطق-عدة-وسط-إسرائيل-إثر-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1095941236.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم