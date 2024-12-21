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الجيش الإسرائيلي: فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وإصابة 6 أشخاص بالقرب من تل أبيب
الجيش الإسرائيلي: فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وإصابة 6 أشخاص بالقرب من تل أبيب
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه فشل في اعتراض "صاروخ" أُطلق من اليمن وسقط بالقرب من تل أبيب، فيما أفادت الإسعاف الإسرائيلية بأن 6 أشخاص أصيبوا... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T03:30+0000
2024-12-21T03:30+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد سماع صفارات الإنذار وسط إسرائيل".وقالت الشرطة الإسرائيلية: "وصلت تقارير عن سقوط شظايا في إحدى المستوطنات في منطقة تل أبيب".من جانبها، أشارت خدمة الطوارئ الطبية في إسرائيل إلى أن 6 أشخاص قد نُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح طفيفة، بينما تم علاج عدة آخرين في مكان الحادث، بما في ذلك حالات صدمة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وفي المقابل، شنّت إسرائيل عدة غارات على أهداف في اليمن، بما في ذلك الموانئ والمنشآت الطاقة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241219/الجيش-الإسرائيلي-تفعيل-صفارات-الإنذار-في-مناطق-عدة-وسط-إسرائيل-إثر-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1095941236.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي: فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وإصابة 6 أشخاص بالقرب من تل أبيب

03:30 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة
إسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه فشل في اعتراض "صاروخ" أُطلق من اليمن وسقط بالقرب من تل أبيب، فيما أفادت الإسعاف الإسرائيلية بأن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد سماع صفارات الإنذار وسط إسرائيل".
وقالت الشرطة الإسرائيلية: "وصلت تقارير عن سقوط شظايا في إحدى المستوطنات في منطقة تل أبيب".
من جانبها، أشارت خدمة الطوارئ الطبية في إسرائيل إلى أن 6 أشخاص قد نُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح طفيفة، بينما تم علاج عدة آخرين في مكان الحادث، بما في ذلك حالات صدمة.
الدرع الصاروخي الإسرائيلي مقلاع داود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن
19 ديسمبر, 01:12 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وفي المقابل، شنّت إسرائيل عدة غارات على أهداف في اليمن، بما في ذلك الموانئ والمنشآت الطاقة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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