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https://sarabic.ae/20241219/الجيش-الإسرائيلي-تفعيل-صفارات-الإنذار-في-مناطق-عدة-وسط-إسرائيل-إثر-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1095941236.html
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T01:12+0000
2024-12-19T01:12+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تلغرام": "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".وأضاف البيان: "كما تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمالية تساقط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض".والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241207/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-قبل-وصوله-إلى-البلاد-1095565419.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن

01:12 GMT 19.12.2024
© Facebook.comالدرع الصاروخي الإسرائيلي "مقلاع داود"
الدرع الصاروخي الإسرائيلي مقلاع داود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Facebook.com
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.
وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تلغرام": "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف البيان: "كما تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمالية تساقط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض".
والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
منظومة مقلاع داوود الصاورخية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد
7 ديسمبر, 05:35 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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