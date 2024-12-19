https://sarabic.ae/20241219/الجيش-الإسرائيلي-تفعيل-صفارات-الإنذار-في-مناطق-عدة-وسط-إسرائيل-إثر-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1095941236.html

الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن

الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T01:12+0000

2024-12-19T01:12+0000

2024-12-19T01:12+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102191/36/1021913668_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_2ee73156aa2fa2b0376a984a9eba3898.png

وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تلغرام": "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".وأضاف البيان: "كما تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمالية تساقط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض".والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241207/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-قبل-وصوله-إلى-البلاد-1095565419.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم