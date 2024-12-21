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الخارجية اليمنية: نبحث استلام مقر سفارتنا مع السلطات الجديدة في سوريا
الخارجية اليمنية: نبحث استلام مقر سفارتنا مع السلطات الجديدة في سوريا
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية اليمنية أنها تبحث استلام مقر سفارة اليمن لدى دمشق، وأنه من المقرر أن تستعيد عملها بمجرد تسلم المبنى. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T20:56+0000
2024-12-21T21:07+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت.وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن "ذلك سيحدث بمجرد استعادة مقر السفارة الذي امتنع النظام السابق عن تسليمه".وأكد المصدر أن "الوزارة تجري حاليا الاتصالات اللازمة عبر قنوات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في سوريا".وكانت الخارجية اليمنية، قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أن الحكومة السورية السابقة أبلغتها بأنها قررت تسليم مقر سفارة اليمن لها، بعد أعوام من تعيين جماعة "أنصار الله" اليمنية سفيراً لها لدى دمشق، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والسيطرة على السلطة في البلاد.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري، ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.
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الخارجية اليمنية: نبحث استلام مقر سفارتنا مع السلطات الجديدة في سوريا

20:56 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 21:07 GMT 21.12.2024)
© Getty Images / Manuel Augusto Morenoعلم اليمن
علم اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Getty Images / Manuel Augusto Moreno
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صرحت وزارة الخارجية اليمنية أنها تبحث استلام مقر سفارة اليمن لدى دمشق، وأنه من المقرر أن تستعيد عملها بمجرد تسلم المبنى.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن "ذلك سيحدث بمجرد استعادة مقر السفارة الذي امتنع النظام السابق عن تسليمه".
وأكد المصدر أن "الوزارة تجري حاليا الاتصالات اللازمة عبر قنوات دبلوماسية مع السلطات الجديدة في سوريا".
وكانت الخارجية اليمنية، قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أن الحكومة السورية السابقة أبلغتها بأنها قررت تسليم مقر سفارة اليمن لها، بعد أعوام من تعيين جماعة "أنصار الله" اليمنية سفيراً لها لدى دمشق، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
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وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والسيطرة على السلطة في البلاد.
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري، ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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