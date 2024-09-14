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عسكري مقرب من "أنصار الله": لا وجود لقوات يمنية في سوريا وجيشها يمتلك القوة لمواجهة إسرائيل
عسكري مقرب من "أنصار الله": لا وجود لقوات يمنية في سوريا وجيشها يمتلك القوة لمواجهة إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الباحث والخبير العسكري العميد الركن عابد الثور، المقرّب من جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنّ "الجيش والشعب اليمني يتمنيان أن يسمح لهما بالمشاركة في معركة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T20:59+0000
2024-09-14T20:59+0000
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واعتبر في حديث عبر "سبوتنيك"، أنّ "دول المواجهة المنوط بها العمل البري حريصة على عدم وصول أي قوات تشارك في المعركة البرية"، وفق وصفه.وقال عابد الثور إن "الجيش اليمني كان قد أعلن في 19 أكتوبر 2023 المواجهة العسكرية الرسمية بينه وبين العدو الصهيوني وكذلك أمريكا ولكن الى الآن لا توجد قوات أرسلت إلى سوريا ولو كان هناك إمكانية من دول المواجهة لبادرت اليمن فورا، ولكن كما هو معلوم أننا في مواجهة عسكرية دائمة لم تقف إلى اليوم".وتابع: "ومنذ عام اتخذت اليمن قرار الحصار على الكيان الصهيوني وضرب سفنه أو أي سفن متجهة الى مواني الكيان الصهيوني ولا داعي لأن نمّوه او نغطّي عملية عسكرية مقبلة".واستطرد: "نحن دولة مستقلة وذات سيادة ونتمنى من السعودية أن تفتح لنا المجال البري، والسيد عبد الملك الحوثي أعلن أكثر من مرة لو أن السعودية تسمح لنا باستخدام جزء من حدودها البرية مع الكيان الصهيوني أو حتى مع الأردن".وأردف: "جيشنا وصل إلى مرحلة امتلاك زمام المبادرة وزمام فرض الهيمنة على البحر الأحمر وهذه بحد ذاتها تعتبر عملية عسكرية قوية استطعنا أن نحيّد العدو والأمريكي والبريطاني وغيرهم من أن يستخدموا أسلحتهم في البحر الأحمر واستطعنا أن نفرض عليهم قواعد اشتباك جديدة وانسحاب حاملة الطائرات روزفلت دليل على ذلك، وبالتالي بات واضحا للعدو الصهيوني أن قواتنا وصلت إلى مرحلة متقدمة تستطيع خوض معركة برية بحرية أو جوية بكل امتياز".وأكد أن "معركتنا مع العدو الصهيوني مستمرة إسنادنا لفلسطين وغزة مستمر وماضون قدما مهما كانت التضحيات والكلفة".وأشار الثور إلى أن "خبر إرسال اليمن جنودا إلى سوريا غير حقيقي، فسوريا دولة عربية مستقلة وتمتلك جيشا قويا والجيش العربي السوري لا يحتاج الى إسناد من القوات اليمنية فهو يمتلك القوة الكافية للتعامل مع العدو، ولكن في الأخير نحن محور مقاومة وهو محور مساند لبعضه بعضا، ونشكل ضغطا كبيرا على العدو وعلى القوة الأمريكية".واعتبر أن "العدو يعترف اليوم أن أسلحة اليمن باتت تشكل ضغطا على أمريكا وبالتالي اليوم المعركة هي معركة موازين قوى فمن يمتلك السلاح الأقوى والمؤثر هو من سينتصر".وقال: "إسرائيل أصبحت اليوم بين فكّي المقاومة العراقية واللبنانية والسورية واليمنية ولا حل لديها إلا أن ترفع يدها عن غزة، حينها توقف اليمن ضرباتها ولكن ما زال لدينا مفاجأت، والساعات والأيام المقبلة ستبرهن بأن الشعب اليمني على قلب واحد ومستعد ان يتحرك برا وبحرا وجوا مساندة لفلسطين" .
https://sarabic.ae/20240914/الأردن-يعلن-عودة-اثنين-من-مواطنيه-كانا-مختطفين-في-سوريا--1092719735.html
https://sarabic.ae/20231013/وزير-يمني-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-سبب-طلب-سوريا-من-أنصار-الله-إخلاء-السفارة-1081980540.html
https://sarabic.ae/20230405/جماعة-أنصار-الله-تعلن-إجراء-مباحثات-اقتصادية-مع-إيران-وسوريا-1075532751.html
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حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

عسكري مقرب من "أنصار الله": لا وجود لقوات يمنية في سوريا وجيشها يمتلك القوة لمواجهة إسرائيل

20:59 GMT 14.09.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo
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حصري
أكد الباحث والخبير العسكري العميد الركن عابد الثور، المقرّب من جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنّ "الجيش والشعب اليمني يتمنيان أن يسمح لهما بالمشاركة في معركة برية، ولكن نحن اليوم في مواجهة أشد مع الكيان الإسرائيلي".
واعتبر في حديث عبر "سبوتنيك"، أنّ "دول المواجهة المنوط بها العمل البري حريصة على عدم وصول أي قوات تشارك في المعركة البرية"، وفق وصفه.
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وقال عابد الثور إن "الجيش اليمني كان قد أعلن في 19 أكتوبر 2023 المواجهة العسكرية الرسمية بينه وبين العدو الصهيوني وكذلك أمريكا ولكن الى الآن لا توجد قوات أرسلت إلى سوريا ولو كان هناك إمكانية من دول المواجهة لبادرت اليمن فورا، ولكن كما هو معلوم أننا في مواجهة عسكرية دائمة لم تقف إلى اليوم".
وتابع: "ومنذ عام اتخذت اليمن قرار الحصار على الكيان الصهيوني وضرب سفنه أو أي سفن متجهة الى مواني الكيان الصهيوني ولا داعي لأن نمّوه او نغطّي عملية عسكرية مقبلة".
واستطرد: "نحن دولة مستقلة وذات سيادة ونتمنى من السعودية أن تفتح لنا المجال البري، والسيد عبد الملك الحوثي أعلن أكثر من مرة لو أن السعودية تسمح لنا باستخدام جزء من حدودها البرية مع الكيان الصهيوني أو حتى مع الأردن".
وأردف: "جيشنا وصل إلى مرحلة امتلاك زمام المبادرة وزمام فرض الهيمنة على البحر الأحمر وهذه بحد ذاتها تعتبر عملية عسكرية قوية استطعنا أن نحيّد العدو والأمريكي والبريطاني وغيرهم من أن يستخدموا أسلحتهم في البحر الأحمر واستطعنا أن نفرض عليهم قواعد اشتباك جديدة وانسحاب حاملة الطائرات روزفلت دليل على ذلك، وبالتالي بات واضحا للعدو الصهيوني أن قواتنا وصلت إلى مرحلة متقدمة تستطيع خوض معركة برية بحرية أو جوية بكل امتياز".
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وأكد أن "معركتنا مع العدو الصهيوني مستمرة إسنادنا لفلسطين وغزة مستمر وماضون قدما مهما كانت التضحيات والكلفة".
وأشار الثور إلى أن "خبر إرسال اليمن جنودا إلى سوريا غير حقيقي، فسوريا دولة عربية مستقلة وتمتلك جيشا قويا والجيش العربي السوري لا يحتاج الى إسناد من القوات اليمنية فهو يمتلك القوة الكافية للتعامل مع العدو، ولكن في الأخير نحن محور مقاومة وهو محور مساند لبعضه بعضا، ونشكل ضغطا كبيرا على العدو وعلى القوة الأمريكية".
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واعتبر أن "العدو يعترف اليوم أن أسلحة اليمن باتت تشكل ضغطا على أمريكا وبالتالي اليوم المعركة هي معركة موازين قوى فمن يمتلك السلاح الأقوى والمؤثر هو من سينتصر".
وقال: "إسرائيل أصبحت اليوم بين فكّي المقاومة العراقية واللبنانية والسورية واليمنية ولا حل لديها إلا أن ترفع يدها عن غزة، حينها توقف اليمن ضرباتها ولكن ما زال لدينا مفاجأت، والساعات والأيام المقبلة ستبرهن بأن الشعب اليمني على قلب واحد ومستعد ان يتحرك برا وبحرا وجوا مساندة لفلسطين" .
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