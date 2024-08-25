https://sarabic.ae/20240825/بشار-الأسد-صورة-الجيش-الصهيوني-المجرم-سقطت-في-غزة-1092085986.html

بشار الأسد: صورة الجيش الصهيوني المجرم سقطت في غزة

بشار الأسد: صورة الجيش الصهيوني المجرم سقطت في غزة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بأن "المقاومين في فلسطين ولبنان والعراق واليمن قدوة وأنموذج ومثال نقتدي به في طريق التحرير والكرامة والشرف... 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T12:51+0000

2024-08-25T12:51+0000

2024-08-25T12:51+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الأسد كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب السوري بمناسبة افتتاح دوره التشريعي الرابع، وتابع أكد خلالها أن "المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة".وشدد الرئيس السوري على أن بلاده "لم تحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم تدعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة، إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولاً إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".ولفت الأسد إلى أن "أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، وعدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية.. سورية تؤكد باستمرار ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء يوم الجمعة الماضي، عن إصابة 7 مدنيين، جراء قصف جوي إسرائيلي على عدد من المناطق في المنطقة الوسطى من سوريا.وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "في حوالي الساعة 35: 19 من مساء الجمعة، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى".وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها؛ وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح، ووقوع خسائر مادية".وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط في محيط مدينة حماة"، وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.كما أفاد مصدر عسكري أنه " حوالي الساعة 35 : 19 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, بشار الأسد, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل