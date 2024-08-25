بشار الأسد: صورة الجيش الصهيوني المجرم سقطت في غزة

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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بشار الأسد: صورة الجيش الصهيوني المجرم سقطت في غزة
بشار الأسد: صورة الجيش الصهيوني المجرم سقطت في غزة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بأن "المقاومين في فلسطين ولبنان والعراق واليمن قدوة وأنموذج ومثال نقتدي به في طريق التحرير والكرامة والشرف... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T12:51+0000
2024-08-25T12:51+0000
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بشار الأسد
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الأسد كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب السوري بمناسبة افتتاح دوره التشريعي الرابع، وتابع أكد خلالها أن "المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة".وشدد الرئيس السوري على أن بلاده "لم تحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم تدعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة، إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولاً إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".ولفت الأسد إلى أن "أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، وعدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية.. سورية تؤكد باستمرار ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء يوم الجمعة الماضي، عن إصابة 7 مدنيين، جراء قصف جوي إسرائيلي على عدد من المناطق في المنطقة الوسطى من سوريا.وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "في حوالي الساعة 35: 19 من مساء الجمعة، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى".وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها؛ وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح، ووقوع خسائر مادية".وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط في محيط مدينة حماة"، وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.كما أفاد مصدر عسكري أنه " حوالي الساعة 35 : 19 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".
https://sarabic.ae/20240824/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-ثلاث-قواعد-للمسلحين-المختبئين-في-مناطق-يصعب-الوصول-إليها-في-سوريا-1092073237.html
https://sarabic.ae/20240822/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-محاولة-تهريب-مواد-مخدرة-من-سوريا-1092004301.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, بشار الأسد, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, بشار الأسد, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل

بشار الأسد: صورة الجيش الصهيوني المجرم سقطت في غزة

12:51 GMT 25.08.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد يزور ضريح الجندي المجهول في موسكو
الرئيس السوري بشار الأسد يزور ضريح الجندي المجهول في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، بأن "المقاومين في فلسطين ولبنان والعراق واليمن قدوة وأنموذج ومثال نقتدي به في طريق التحرير والكرامة والشرف والاستقلال الناجز"، مشيرا إلى أن صورة الجيش الصهيوني المجرم سقطت في غزة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الأسد كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب السوري بمناسبة افتتاح دوره التشريعي الرابع، وتابع أكد خلالها أن "المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة".
وشدد الرئيس السوري على أن بلاده "لم تحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم تدعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة، إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولاً إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".
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ولفت الأسد إلى أن "أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، وعدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية.. سورية تؤكد باستمرار ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء يوم الجمعة الماضي، عن إصابة 7 مدنيين، جراء قصف جوي إسرائيلي على عدد من المناطق في المنطقة الوسطى من سوريا.
وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "في حوالي الساعة 35: 19 من مساء الجمعة، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى".
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وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها؛ وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح، ووقوع خسائر مادية".
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط في محيط مدينة حماة"، وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
كما أفاد مصدر عسكري أنه " حوالي الساعة 35 : 19 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".
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