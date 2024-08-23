https://sarabic.ae/20240823/الدفاع-السورية-تؤكد-إصابة-7-مدنيين-في-اعتداء-جوي-إسرائيلي-على-عدد-من-المواقع-في-المنطقة-الوسطى-1092049375.html
الدفاع السورية تؤكد إصابة 7 مدنيين في اعتداء جوي إسرائيلي على عدد من المواقع في المنطقة الوسطى
الدفاع السورية تؤكد إصابة 7 مدنيين في اعتداء جوي إسرائيلي على عدد من المواقع في المنطقة الوسطى
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 7 مدنيين، جراء قصف جوي إسرائيلي على عدد من المناطق في المنطقة الوسطى من سوريا. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T18:58+0000
2024-08-23T18:58+0000
2024-08-23T18:58+0000
العالم العربي
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "في حوالي الساعة 35: 19 من مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى".وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط في محيط مدينة حماة".كما أفاد مصدر عسكري أنه " حوالي الساعة 35 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".
https://sarabic.ae/20240823/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-حاول-استهداف-نقاط-عسكرية-1092047024.html
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العالم العربي, رصد عسكري
الدفاع السورية تؤكد إصابة 7 مدنيين في اعتداء جوي إسرائيلي على عدد من المواقع في المنطقة الوسطى
أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 7 مدنيين، جراء قصف جوي إسرائيلي على عدد من المناطق في المنطقة الوسطى من سوريا.
وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "في حوالي الساعة 35: 19 من مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى".
وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها؛ وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح، ووقوع خسائر مادية".
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط في محيط مدينة حماة".
وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
كما أفاد مصدر عسكري أنه " حوالي الساعة 35 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".