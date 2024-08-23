https://sarabic.ae/20240823/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-حاول-استهداف-نقاط-عسكرية-1092047024.html

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية

سبوتنيك عربي

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط العسكرية في وسط البلاد. 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T17:18+0000

2024-08-23T17:18+0000

2024-08-23T18:27+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط في محيط مدينة حماة".وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.كما أفاد مصدر عسكري، أنه " حوالي الساعة 35 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الأجواء اللبنانية.ورصدت "سبوتنيك" توجه فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى الموقع الذي استهدفه أحد الصواريخ المعادية.وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "العدو الإسرائيلي، شنّ عدوانًا جويًا، حوالي الساعة الثامنة و55 دقيقة من مساء اليوم، مستهدفًا عددًا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى من اتجاه شمال لبنان".وأضاف المصدر أن "العدوان أسفر عن إصابة أربعة عسكريين بجروح، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

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