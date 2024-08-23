مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية
17:18 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 18:27 GMT 23.08.2024)
© Sputnik . Ali Hashemمراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط العسكرية في سوريا
© Sputnik . Ali Hashem
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تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط العسكرية في وسط البلاد.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف عدد من النقاط في محيط مدينة حماة".
وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
كما أفاد مصدر عسكري، أنه " حوالي الساعة 35 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".
© Sputnik . Ali Hashemمراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف نقاط عسكرية
© Sputnik . Ali Hashem
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الأجواء اللبنانية.
ورصدت "سبوتنيك" توجه فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى الموقع الذي استهدفه أحد الصواريخ المعادية.
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وسائل إعلام سورية بإصابة 4 عسكريين بجروح جراء هجوم جوي إسرائيلي استهدف نقاطًا عسكرية في المنطقة الوسطى من البلاد.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "العدو الإسرائيلي، شنّ عدوانًا جويًا، حوالي الساعة الثامنة و55 دقيقة من مساء اليوم، مستهدفًا عددًا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى من اتجاه شمال لبنان".
14 أغسطس, 00:28 GMT
وأضاف المصدر أن "العدوان أسفر عن إصابة أربعة عسكريين بجروح، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".