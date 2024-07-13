https://sarabic.ae/20240713/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق--عاجل-1090774023.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
سبوتنيك عربي
قال مراسل "سبوتنيك" في العاصمة السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي في محيط دمشق ليل السبت/الأحد. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T22:51+0000
2024-07-13T22:51+0000
2024-07-13T22:58+0000
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وأضاف المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري سمع مرورها بوضوح في سماء العاصمة دمشق، في أثناء ملاقاتها صواريخ إسرائيلية قادمة من الغرب.وتؤكد المعلومات المتوافرة بأن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.ولفت مراسل سبوتنيك إلى سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي في منطقة كفر سوسة جنوب العاصمة دمشق، واندلاع حريق، فيما هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى الموقع للسيطرة عليه.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240709/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-ريف-دمشق-الغربي-1090623898.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حصري
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حصري
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
22:51 GMT 13.07.2024 (تم التحديث: 22:58 GMT 13.07.2024)
حصري
قال مراسل "سبوتنيك" في العاصمة السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي في محيط دمشق ليل السبت/الأحد.
وأضاف المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري
سمع مرورها بوضوح في سماء العاصمة دمشق، في أثناء ملاقاتها صواريخ إسرائيلية قادمة من الغرب.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وتؤكد المعلومات المتوافرة بأن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
ولفت مراسل سبوتنيك إلى سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي في منطقة كفر سوسة جنوب العاصمة دمشق، واندلاع حريق، فيما هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى الموقع للسيطرة عليه.
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".