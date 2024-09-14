https://sarabic.ae/20240914/الأردن-يعلن-عودة-اثنين-من-مواطنيه-كانا-مختطفين-في-سوريا--1092719735.html
الأردن يعلن عودة اثنين من مواطنيه كانا مختطفين في سوريا
الأردن يعلن عودة اثنين من مواطنيه كانا مختطفين في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، عن عودة المواطنين الأردنيين اللذين كانا مختطفين في سوريا، ماهر بشير عبد الله الصوفي ومحمود سميح أحمد... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T17:26+0000
2024-09-14T17:26+0000
2024-09-14T17:26+0000
العالم العربي
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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية.ووفقا له فإن "الوزارة وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة".
https://sarabic.ae/20240912/السفارة-الليبية-بالأردن-تعلن-اختفاء-موظف-دبلوماسي-في-بنغازي-1092658000.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
الأردن يعلن عودة اثنين من مواطنيه كانا مختطفين في سوريا
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، عن عودة المواطنين الأردنيين اللذين كانا مختطفين في سوريا، ماهر بشير عبد الله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة، إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية.
وأعرب القضاة عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.
وأشار السفير القضاة إلى أن الوزارة تابعت ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المختطفين في الأراضي السورية منذ التبليغ عن فقدانهما.
ووفقا له فإن "الوزارة وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة".