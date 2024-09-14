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الأردن يعلن عودة اثنين من مواطنيه كانا مختطفين في سوريا
الأردن يعلن عودة اثنين من مواطنيه كانا مختطفين في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، عن عودة المواطنين الأردنيين اللذين كانا مختطفين في سوريا، ماهر بشير عبد الله الصوفي ومحمود سميح أحمد... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T17:26+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية.ووفقا له فإن "الوزارة وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة".
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن

الأردن يعلن عودة اثنين من مواطنيه كانا مختطفين في سوريا

17:26 GMT 14.09.2024
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، عن عودة المواطنين الأردنيين اللذين كانا مختطفين في سوريا، ماهر بشير عبد الله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة، إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية.
وأعرب القضاة عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.
مدينة بنغازي، ليبيا، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
السفارة الليبية بالأردن تعلن اختفاء موظف دبلوماسي في بنغازي
12 سبتمبر, 23:05 GMT
وأشار السفير القضاة إلى أن الوزارة تابعت ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المختطفين في الأراضي السورية منذ التبليغ عن فقدانهما.
ووفقا له فإن "الوزارة وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة".
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