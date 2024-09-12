https://sarabic.ae/20240912/السفارة-الليبية-بالأردن-تعلن-اختفاء-موظف-دبلوماسي-في-بنغازي-1092658000.html
السفارة الليبية بالأردن تعلن اختفاء موظف دبلوماسي في بنغازي
السفارة الليبية بالأردن تعلن اختفاء موظف دبلوماسي في بنغازي
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الليبية في الأردن، مساء الخميس، فقدان الاتصال واختفاء الموظف الدبلوماسي أسامة بوحلاق العقوري، والذي كان في زيارة لمدينة بنغازي الليبية. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T23:05+0000
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ونقل موقع "عين ليبيا" عن السفارة بيانا، أعربت فيه عن "بالغ قلقها عن واقعة الاختفاء نظرا لما يمثله هذا الحادث من انتهاك صارخ للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والدبلوماسية وما تتضمنه من حماية للموظفين الدبلوماسيين".وناشدت السفارة "جميع الجهات الرسمية والأمنية في مدينة بنغازي بالتحرك العاجل وبذل الجهود الحثيثة في سبيل البحث عن أسامة بوحلاق وعودته إلى أهله بأمن وسلام".وكانت الخطوط الجوية الأردنية قد أعلنت، في أغسطس/ آب الماضي، التوصل لاتفاق على استئناف رحلاتها الجوية بين العاصمة الأردنية عمان والليبية طرابلس بدءا من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري بعد توقف دام سنوات.ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الوكيل الإقليمي للخطوط الأردنية في ليبيا رئيس مجلس إدارة شركة "بلوتو" للسفر والسياحة، احسام بن فايد، قوله بأن "الشركة ستؤمّن استخراج تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر للأردن للعلاج أو السياحة، وغيرها".يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد يمثل هيئة تنظيم الطيران الأردنية إلى ليبيا، بهدف الاطلاع على إمكانية عودة الرحلات الجوية المباشرة بين عمان والعاصمة طرابلس، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على البنية التحتية لمطار مدينة طرابلس، بالإضافة إلى تجهيزاته اللوجستية.وشدد المجالي على أن الشركة تسعى منذ فترة لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا، لافتا إلى أنها أجرت مسحًا أمنيًّا للإجراءات الأمنية في المطارات الليبية والمسارات المختلفة، كما أشار إلى أنه جرى الاتفاق قبل فترة وجيزة مع السلطات الليبية المختصة، والحصول على الموافقة لاستئناف التشغيل لمطار طرابلس.
https://sarabic.ae/20240912/محللون-يوضحون-لـسبوتنيك-أبرز-نقاط-الخلاف-حول-المصرف-المركزي-في-ليبيا-1092657104.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الأردن, الأخبار
السفارة الليبية بالأردن تعلن اختفاء موظف دبلوماسي في بنغازي
أعلنت السفارة الليبية في الأردن، مساء الخميس، فقدان الاتصال واختفاء الموظف الدبلوماسي أسامة بوحلاق العقوري، والذي كان في زيارة لمدينة بنغازي الليبية.
ونقل موقع
"عين ليبيا" عن السفارة بيانا، أعربت فيه عن "بالغ قلقها عن واقعة الاختفاء نظرا لما يمثله هذا الحادث من انتهاك صارخ للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والدبلوماسية وما تتضمنه من حماية للموظفين الدبلوماسيين".
وناشدت السفارة "جميع الجهات الرسمية والأمنية في مدينة بنغازي بالتحرك العاجل وبذل الجهود الحثيثة في سبيل البحث عن أسامة بوحلاق وعودته إلى أهله بأمن وسلام".
وكانت الخطوط الجوية الأردنية قد أعلنت، في أغسطس/ آب الماضي، التوصل لاتفاق على استئناف رحلاتها الجوية بين العاصمة الأردنية عمان والليبية طرابلس بدءا من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري بعد توقف دام سنوات.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية عن الوكيل الإقليمي للخطوط الأردنية في ليبيا رئيس مجلس إدارة شركة "بلوتو" للسفر والسياحة، احسام بن فايد، قوله بأن "الشركة ستؤمّن استخراج تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر للأردن للعلاج أو السياحة، وغيرها".
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد يمثل هيئة تنظيم الطيران الأردنية إلى ليبيا، بهدف الاطلاع على إمكانية عودة الرحلات الجوية المباشرة بين عمان والعاصمة طرابلس، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على البنية التحتية لمطار مدينة طرابلس، بالإضافة إلى تجهيزاته اللوجستية.
وشدد المجالي على أن الشركة تسعى منذ فترة لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا، لافتا إلى أنها أجرت مسحًا أمنيًّا للإجراءات الأمنية في المطارات الليبية والمسارات المختلفة، كما أشار إلى أنه جرى الاتفاق قبل فترة وجيزة مع السلطات الليبية المختصة، والحصول على الموافقة لاستئناف التشغيل لمطار طرابلس.