https://sarabic.ae/20240911/مسؤول-أردني-لـسبوتنيك-نتخوف-من-خطوات-إسرائيلية-والتنسيق-الأمني-بين-البلدين-تراجع-بشكل-كبير--1092599455.html

مسؤول أردني لـ"سبوتنيك": نتخوف من خطوات إسرائيلية والتنسيق الأمني بين البلدين تراجع بشكل كبير

مسؤول أردني لـ"سبوتنيك": نتخوف من خطوات إسرائيلية والتنسيق الأمني بين البلدين تراجع بشكل كبير

سبوتنيك عربي

رجّح نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، ممدوح العبادي، حدوث عمليات مماثلة لتلك التي قام بها ماهر الجازي عند "معبر الكرامة"، مؤكدًا أن "المخاوف الأردنية الحقيقية... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T06:46+0000

2024-09-11T06:46+0000

2024-09-11T06:46+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

إسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102078/87/1020788751_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e5b3d63636d5f72f643a995bb1a34ebc.jpg

واعتبر العبادي خلال حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن الخطوة الإسرائيلية المقبلة قد تكون نحو الأردن، لذا ينبغي على الحكومات العربية، من المغرب إلى العراق، أن تتحرك بشكل جاد، لأن ذلك يمثل واجبا وطنيا وإنسانيا". وأشار العبادي إلى أن "استئناف الشحن عبر "معبر الكرامة" في أقرب وقت ممكن يشكل مصلحة كبرى"، مؤكدًا أن "التنسيق الأمني بين الأردن وإسرائيل تراجع بشكل كبير، ولا يمكن للإسرائيليين عبور الأردن رغم معاهدة السلام، وفي الوقت الحالي لا نرى أي مستوطن في شوارع عمان، لأن المعركة بيننا وبينهم هي معركة مصيرية".أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية الأردنية، قال نائب رئيس الوزراء الأردني السابق إنّ "الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي قام بتحديث العملية السياسية قبل حوالي سنتين، حيث تم تشكيل أحزاب جديدة وفقًا لقانون جديد خصص بموجبه 40 مقعدًا من أصل 120 للممثلين الحزبيين، ما أعطى الأحزاب فرصًا إضافية". وأضاف: "نتمنى أن تنجح هذه التجربة، إذ أنّه لا تقدم بدون الديمقراطية".ويُعد جسر الملك حسين (معبر الكرامة بالتسمية الفلسطينية ومعبر اللنبي بالتسمية الإسرائيلية) المعبر الوحيد بين الأردن والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو مخصص لتنقل المواطنين الفلسطينيين والبضائع من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، كما يُعد الممر الوحيد لسكان الضفة الغربية إلى الخارج عبر الأردن."حماس" تعلق على عملية جسر "اللنبي"ويقع جسر الملك حسين على نهر الأردن شمالي البحر الميت في غور الأردن بين مديني أريحا والشونة، ويخضع لسيطرة إسرائيل من الجانب الفلسطيني، والأردن من الجانب الأردني، بعد أن طرد الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية منه بعد اندلاع "انتفاضة الأقصى" عام 2000.

https://sarabic.ae/20240908/الخارجية-الأردنية-حادث-إطلاق-النار-عند-جسر-الملك-حسين-عمل-فردي-1092523589.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل, طوفان الأقصى