https://sarabic.ae/20240908/الخارجية-الأردنية-حادث-إطلاق-النار-عند-جسر-الملك-حسين-عمل-فردي-1092523589.html

الخارجية الأردنية: حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين عمل فردي

الخارجية الأردنية: حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين عمل فردي

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، مساء الأحد، أن حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين والذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين، هو عمل فردي. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T22:37+0000

2024-09-08T22:37+0000

2024-09-08T22:38+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، "الجهات المعنية تتابع التحقيقات في حادثة إطلاق مواطن أردني النار في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين". مشيرةً إلى أن "التحقيقات الأولية أكدت أن الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضًا عمل فردي".وتابع البيان أن "السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، ووقف انتشار العنف وتأجج الصراع في المنطقة".وخلص بيان الخارجية الأردنية بالقول إن المملكة تحذر "من تبعات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانعكاس ذلك على المنطقة برمتها".من جانب آخر، أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بيانًا قالت فيه إن "الجهات المعنية تتابع وضع سائقين أردنيين لا يزالا يخضعان للتحقيق في إسرائيل، على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين".وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد "عاد نحو 106 شاحنات إلى المملكة بعد الإفراج عن سائقيها، وذلك بعد احتجازهم لفترة قصيرة بسبب حادثة إطلاق النار وما تبعها من إغلاق للمعابر".وبعد هذا الهجوم المسلح الذي شهده معبر الملك حسين، أعلنت إسرائيل غلق المعابر البرية مع الجانب الأردني.ويُعد جسر الملك حسين (معبر الكرامة بالتسمية الفلسطينية ومعبر آلنبي بالتسمية الإسرائيلية) المعبر الوحيد بين الأردن والمناطق الفلسطينية بالضفة الغربية، وهو مخصص لتنقل المواطنين الفلسطينيين والبضائع من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، كما يُعد الممر الوحيد لسكان الضفة الغربية إلى الخارج عبر الأردن.ويقع جسر الملك حسين على نهر الأردن شمال البحر الميت في غور الأردن بين مديني أريحا والشونة، ويخضع لسيطرة إسرائيل من الجانب الفلسطيني، والأردن من الجانب الأردني، بعد أن طرد الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية منه بعد اندلاع "انتفاضة الأقصى" عام 2000.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً في العديد من المدن والمناطق، لا سيما في مناطقها الشمالية، أسفرت عن مقتل 691 فلسطينيًا، وإصابة نحو 5700 آخرين، ودمار كبير في البنى التحتية لمدن الضفة الغربية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّداً على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240908/إعلام-إسرائيلي-يقول-إن-منفذ-عملية-جسر-اللنبي-هو-ماهر-الجازي-1092515341.html

https://sarabic.ae/20240908/حماس-تعلق-على-عملية-جسر-اللنبي--1092520153.html

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