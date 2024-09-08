https://sarabic.ae/20240908/إعلام-إسرائيلي-يقول-إن-منفذ-عملية-جسر-اللنبي-هو-ماهر-الجازي-1092515341.html
إعلام إسرائيلي يقول إن منفذ عملية جسر "اللنبي" هو ماهر الجازي
إعلام إسرائيلي يقول إن منفذ عملية جسر "اللنبي" هو ماهر الجازي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هوية منفذ عملية إطلاق النار عند جسر "اللنبي" من الجانب الفلسطيني، التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T14:16+0000
2024-09-08T14:16+0000
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وأفادت تلك الوسائل بأن منفذ العملية هو ماهر الجازي الذي يبلغ من العمر 39 عاما، من بلدة أذرح في محافظة معان جنوبي الأردن، يعمل سائق شاحنة.وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصابتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240908/نتنياهو-بعد-عملية-معبر-اللنبي-محاطون-بإيديولوجية-قاتلة-يقودها-محور-الشر-الإيراني-1092506856.html
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طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
إعلام إسرائيلي يقول إن منفذ عملية جسر "اللنبي" هو ماهر الجازي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هوية منفذ عملية إطلاق النار عند جسر "اللنبي" من الجانب الفلسطيني، التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.
وأفادت تلك الوسائل بأن منفذ العملية هو ماهر الجازي الذي يبلغ من العمر 39 عاما، من بلدة أذرح في محافظة معان جنوبي الأردن، يعمل سائق شاحنة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قُتل 3 إسرائيليين، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء
الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصابتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".
ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.
وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية
، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.