https://sarabic.ae/20241222/بـنيران-صديقة-الجيش-الأمريكي-يعلن-سقوط-طيارين-فوق-البحر-الأحمر-1096051103.html

بـ"نيران صديقة".. الجيش الأمريكي يعلن سقوط طيارين فوق البحر الأحمر

بـ"نيران صديقة".. الجيش الأمريكي يعلن سقوط طيارين فوق البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، أن طيّارين اثنين من البحرية الأمريكية قد تم إسقاطهما فوق البحر الأحمر في واقعة تبدو أنها نتيجة "نيران... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T04:52+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام غربية عن بيان للقيادة المركزية أن "الطراد الحربي يو إس إس غيتيسبيرغ، وهو جزء من مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان، أطلق النار بالخطأ على طائرة من طراز إف/إيه-18، والتي كانت تحلق من على متن حاملة الطائرات هاري ترومان".وأضاف البيان الأمريكي أن الطيارين تمكنا من القفز من الطائرة ونجيا، بينما أصيب أحدهما بجروح طفيفة.وأوضحت "سنتاكوم" قائلة: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران داخل مناطق سيطرتهم في صنعاء باليمن". وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غربي البلاد، لسلسلة غارات إسرائيلية صباح الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، وأشارت إلى أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمالي العاصمة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".والأسبوع الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241219/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقعين-عسكريين-في-إسرائيل---عاجل-1095946493.html

https://sarabic.ae/20241201/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-هدف-حيوي-وسط-إسرائيل-1095371584.html

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