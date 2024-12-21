https://sarabic.ae/20241221/مقاتلات-أمريكية-وإسرائيلية-تقصف-صنعاء-1096048890.html
مقاتلات أمريكية وإسرائيلية تقصف صنعاء
مقاتلات أمريكية وإسرائيلية تقصف صنعاء
سبوتنيك عربي
شنت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في صنعاء. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T21:02+0000
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وأفاد مصدر خاص لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الغارات استهدفت مواقع بجبل عطَّان مقر قيادة ألوية الصواريخ في قوات أنصار الله جنوب غربي صنعاء".وأضاف أن "قصفاً جوياً مماثلاً استهدف معسكر الحفا في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية"، مشيرًا إلى تنفيذ المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تحليقاً مكثفاً في أجواء صنعاء.ويأتي القصف الجوي عقب إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.وسبق ذلك إعلان "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة، مؤكدةً "الاستعداد لحرب طويلة مع إسرائيل".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الحرب على اليمن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الحرب على اليمن
مقاتلات أمريكية وإسرائيلية تقصف صنعاء
21:02 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 21:03 GMT 21.12.2024)
شنت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في صنعاء.
وأفاد مصدر خاص لـ "سبوتنيك
"، اليوم السبت، إن الغارات استهدفت مواقع بجبل عطَّان مقر قيادة ألوية الصواريخ في قوات أنصار الله جنوب غربي صنعاء".
وأضاف أن "قصفاً جوياً مماثلاً استهدف معسكر
الحفا في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية"، مشيرًا إلى تنفيذ المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تحليقاً مكثفاً في أجواء صنعاء.
ويأتي القصف الجوي عقب إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.
وسبق ذلك إعلان "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة، مؤكدةً "الاستعداد لحرب طويلة مع إسرائيل".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله
" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.