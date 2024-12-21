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مقاتلات أمريكية وإسرائيلية تقصف صنعاء
مقاتلات أمريكية وإسرائيلية تقصف صنعاء
سبوتنيك عربي
شنت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في صنعاء. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفاد مصدر خاص لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الغارات استهدفت مواقع بجبل عطَّان مقر قيادة ألوية الصواريخ في قوات أنصار الله جنوب غربي صنعاء".وأضاف أن "قصفاً جوياً مماثلاً استهدف معسكر الحفا في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية"، مشيرًا إلى تنفيذ المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تحليقاً مكثفاً في أجواء صنعاء.ويأتي القصف الجوي عقب إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.وسبق ذلك إعلان "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة، مؤكدةً "الاستعداد لحرب طويلة مع إسرائيل".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
https://sarabic.ae/20240916/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-هي-الثالثة-خلال-أسبوع-1092758284.html
https://sarabic.ae/20240725/الجيش-الأمريكي-بعلن-تدمير-منصة-إطلاق-طائرات-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-باليمن-1091133149.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الحرب على اليمن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الحرب على اليمن

مقاتلات أمريكية وإسرائيلية تقصف صنعاء

21:02 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 21:03 GMT 21.12.2024)
© Getty Images / yucelyilmazطائرات حربية أمريكية
طائرات حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Getty Images / yucelyilmaz
تابعنا عبر
شنت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في صنعاء.
وأفاد مصدر خاص لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الغارات استهدفت مواقع بجبل عطَّان مقر قيادة ألوية الصواريخ في قوات أنصار الله جنوب غربي صنعاء".
طائرة بريداتور بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع
16 سبتمبر, 08:13 GMT
وأضاف أن "قصفاً جوياً مماثلاً استهدف معسكر الحفا في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية"، مشيرًا إلى تنفيذ المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تحليقاً مكثفاً في أجواء صنعاء.
ويأتي القصف الجوي عقب إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.
وسبق ذلك إعلان "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة، مؤكدةً "الاستعداد لحرب طويلة مع إسرائيل".
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن
25 يوليو, 21:20 GMT
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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