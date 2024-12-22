https://sarabic.ae/20241222/نتنياهو-يؤكد-أن-إسرائيل-ستتحرك-ضد-أنصار-الله-بقوة-1096060593.html

نتنياهو يؤكد أن إسرائيل ستتحرك ضد "أنصار الله" بقوة

نتنياهو يؤكد أن إسرائيل ستتحرك ضد "أنصار الله" بقوة

سبوتنيك عربي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، على هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد إسرائيل. 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T16:35+0000

2024-12-22T16:35+0000

2024-12-22T16:35+0000

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وقال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​في القيادة الشمالية: "مثلما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لإيران، سنتحرك ضد الحوثيين"، مضيفا أن " النتيجة ستكون نفسها"، وذلك حسب القناة "7" الإسرائيلية.وتابع: "نحن لا نتصرف بمفردنا فالولايات المتحدة، وكذلك الدول الأخرى، مثلنا، نرى جميعا الحوثيين تهديد ليس فقط على الإبحار الدولي بل على النظام الدولي ككل".ووجه نتنياهو رسالة إلى الإسرائيليين، قائلا: "ما أطلبه منكم، هو التحلي بالصبر، ومواصلة إظهار نفس الموقف الحازم الذي أظهرتموه حتى الآن. سنتحرك بقوة وإصرار وحنكة، وأقول لكم إنه حتى لو استغرق الأمر وقتا، فإن النتيجة ستكون نفسها - كما حدث ضد الأذرع الإرهابية الأخرى".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس السبت، أنه فشل في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وسقط بالقرب من تل أبيب، فيما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "فشلنا في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد سماع صفارات الإنذار وسط إسرائيل"، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصلت تقارير عن سقوط شظايا في إحدى المستوطنات في منطقة تل أبيب".وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غربي البلاد، لسلسلة غارات إسرائيلية صباح الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، وأشارت إلى أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمالي العاصمة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".والأسبوع الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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